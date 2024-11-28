عيالك هيعشقوها من طعمها اللي يجنن كيك السويسرول الهش بطريقة ناجحة وبطعم ألذ من الجاهز

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عدن – كتب محمد سعد – نتناول اليوم طريقة إعداد السويسرول بمكونات إقتصادية ومتوفرة في كل بيت، فبدلًا من شراءه جاهزًا بأسعار مرتفعة فإننا نقدمه اليوم بأقل التكاليف وبخطوات مبسطة جدًا لا تحتاج لوقت وجهد كبير، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تقديمه أثناء المناسبات الإجتماعية السعيدة كأعياد الميلاد وغيرها بجانب بعض الحلويات الأخرى، كما يعد السويسرول نوع من الحلويات الغربية الأمريكية وقد إنتقلت إلينا وإنتشرت تواجدها في الآونة الأخيرة في مجتمعنا، وذلك بالإضافة لإحتواء السويسرول على نسبة لا بأس بها من البروتينات والفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان.
طريقة تحضير السويسرول
نتعرف الآن على مكونات تحضير السويسرول، وخطوات تنفيذه بجهد ووقت قليل في السطور التالية.
المكونات
- عدد 3 بيضات ( بدرجة حرارة الغرفة).
- نصف كوب من السكر.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- كمية مناسبة من المربى ( النكهة حسب الرغبة).
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كمية مناسبة من السكر البودرة.
الخطوات
- أحضري وعاء عميق ثم قومي بإضافة البيض مع السكر.
- قومي بخفق المكونات السابقة جيدًا بالمضرب الكهربائي لبضع دقائق حتى يتحول الخليط للون الأبيض.
- بعد ذلك أضيفي الفانيليا وزيت الذرة إلى الخليط السابق مع الإستمرار في الخفق حتى يصبح سائل سمكه متوسط.
- ثم أحضري وعاء آخر وقومي بإضافة الملح والبيكنج بودر مع الدقيق، واخلطيهم جيدًا معًا.
- بعد ذلك أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى الخليط السائل مع الخفق السريع للوصول إلى قوام متوسط السمك.
- قومي بإحضار صينية مستطيلة منخفضة الجدران ومفروشة بورق الزبد، ثم أضيفي عجينة السويسرول وإدخالها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة.
- وبعد إخراج السويسرول من الفرن، قومي بلفه وهو ساخن على شكل رول وتركه خمس دقائق حتى يأخذ الشكل التقليدي للسويسرول.
- ثم قومي بفرده مرة أخرى وحشوه بطبقة من المربى، ثم لفه ثانيًة على نفس شكل الرول.
- وبعد ذلك قومي بالإحتفاظ بالسويسرول داخل الثلاجة، حتى يتماسك بعض الشيء وتتمكني من تقطيعه.
- وبعد تماسك السويسرول قومي بتقطيعه إلى قطع حسب الرغبة مع رش كمية من السكر البودرة على وجه السويسرول، فيصبح بذلك جاهزًا للتقديم.
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