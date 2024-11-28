عيالك هيعشقوها من طعمها اللي يجنن كيك السويسرول الهش بطريقة ناجحة وبطعم ألذ من الجاهز

عدن – كتب محمد سعد – نتناول اليوم طريقة إعداد السويسرول بمكونات إقتصادية ومتوفرة في كل بيت، فبدلًا من شراءه جاهزًا بأسعار مرتفعة فإننا نقدمه اليوم بأقل التكاليف وبخطوات مبسطة جدًا لا تحتاج لوقت وجهد كبير، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن تقديمه أثناء المناسبات الإجتماعية السعيدة كأعياد الميلاد وغيرها بجانب بعض الحلويات الأخرى، كما يعد السويسرول نوع من الحلويات الغربية الأمريكية وقد إنتقلت إلينا وإنتشرت تواجدها في الآونة الأخيرة في مجتمعنا، وذلك بالإضافة لإحتواء السويسرول على نسبة لا بأس بها من البروتينات والفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان.

طريقة تحضير السويسرول

نتعرف الآن على مكونات تحضير السويسرول، وخطوات تنفيذه بجهد ووقت قليل في السطور التالية.

المكونات

عدد 3 بيضات ( بدرجة حرارة الغرفة).

نصف كوب من السكر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

عدد 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

كمية مناسبة من المربى ( النكهة حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من السكر البودرة.

الخطوات