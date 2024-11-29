نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حدد مسارك من منزلك .. رابط تثبيت تطبيق درب مترو الرياض 2024 وهذه مواعيد تشغيل المسارات واسعار التذاكر في المقال التالي

كتب محمد سعد – افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم امس الاربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 مشروع قطار الرياض، الذي يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل بالعاصمة، وافادت الهيئة الملكية لمدينة الرياض علي انه يمكن للمواطنين والمقيمين شراء تذاكر رحلات المترو وتحديد الوجهات بسهولة عبر تطبيق درب الذي يتوفر الان في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وفيما يلي التفاصيل.

تطبيق درب مترو الرياض

اطلقت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطبيق درب الذي يسهل علي مستخدمين قطار الرياض بدء رحلاتهم، حيث يمكنهم من خلاله تحديد المسارات وشراء التذاكر بكل يسر من المنزل عبر تنزيله من خلال الضغط علي هذا الرابط، وإذا لم يتم تحميل التطبيق، يمكن للراكب الاستعانة بالأجهزة الذاتية المتوفرة في المحطات لطباعة بطاقات الركوب الفورية، والتي تتطلب دفع رسوم رمزية قدرها عشرة ريالات يتم إضافتها إلى رصيد البطاقة.

آلية استخدام قطار الرياض

ويتميز قطار الرياض بنظام أوتوماتيكي كامل، حيث تمر العربات بانتظام كل سبع دقائق وتفتح أبوابها آليًا خلال 30 ثانية فقط، وتحدد التذكرة نوع المقعد الذي اختاره الراكب، سواء كان مقعدًا عاديًا أو VIP، مع إمكانية الترقية ببضع ريالات، وتبدأ أسعار التذاكر من 4 ريالات وتصل الي 140 ريالًا وبمجرد الوصول إلى المحطة المقصودة، يمكن للراكب الخروج بسهولة عبر البوابات الأمنية.

مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من قطار الرياض يوم الأحد 29 جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1 ديسمبر 2024م، والتي تشمل ثلاثة مسارات رئيسية هي:

الخط الأزرق (شارع العليا – البطحاء).

والخط الأصفر (مطار الملك خالد الدولي).

والخط البنفسجي (طريق عبدالرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين).

وبعد أسبوعين من بدء التشغيل للمرحلة الأولي، سيبدأ تشغيل المرحلة الثانية من قطار الرياض يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 15 ديسمبر 2024م، والتي تشمل:

المسارين الأحمر (طريق الملك عبدالله).

والأخضر (طريق الملك عبدالعزيز).

وبعد ثلاثة أسابيع، سيفتتح المسار الثالث والأخير من قطار الرياض، وذلك يوم الأحد 5 رجب 1446هـ الموافق 5 يناير 2025م وهو: