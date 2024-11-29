شكرا لاهتمامكم بخبر عن لأول مرة في تاريخ السعودية : أرامكو تعلن زيادة اسطوانات الغاز المنزلي .. وصلت لهذا السعر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة الطاقة السعودية، عن إطلاق خدمة بيع أسطوانات الغاز عبر أجهزة آلية في جميع أنحاء المملكة، وهذه الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من أجل تعزيز كفاءة الطاقة وتوفير المزيد من الراحة للمواطنين، حيث يمكنهم الآن شراء واستبدال أسطوانات الغاز بسهولة وبأسعار جديدة.

بيع اسطوانات الغاز المنزلي في الأماكن الذاتية

وتزامنا مع اعلان وزارة الطاقة السعودية عن عزمها بيع أسطوانات الغاز المنزلي في أماكن بيع ذاتية، أكدت الوزارة أنها قامت بمنح الترخيص لتلتك الأماكن بهدف مساعدة المستهلكين على شراء أو استبدال تلك الأسطوانات في أي وقت وفي أي مكان؛ وهذه الخطوة من شأنها تقليل الزحام أمام مقرات بيع الغاز وكذا تقليل التعرض للمخاطر، وأكدت وزارة الطاقة السعودية انها ستقوم بتوفير أماكن بيع اسطوانات الغاز المنزلي الذاتية داخل محطات الوقود وفي أسواق التجزئة الكبيرة طول اليوم، وقد تمت تهيئة تلك الاماكن من اجل الحصول على خدمة افضل للمستهلكين.

ما هو سعر الغاز في السعودية؟

هذا وقد ارتفعت اسعار الغاز المنزلية وفقا لما اعلنته شركة أرامكو للمواد البترولية وسجلت اسعاره نحو 1.4 ريال سعودي للتر، أي بارتفاع يقارب نسبة ال9.5%، وكذلك زيادة في اسعار الكيروسين تصل إلى 1.33 ريال أي زيادة بنسبة 43%، وبهذا وصلت أسعار اسطوانات الغاز المنزلي المعبأة إلى نحو 170 ريال سعودي، بينما وصل سعر الأسطوانة الفارغة إلى 150 ريال سعودي دون منظم، ويبلغ سعة اسطوانة الغاز في السعودية الى نحو 25.5 لتر، ويبلغ سعر اللتر الواحد من الغاز المسال نحو 1.04 ريال سعودي.

مساحة أسطوانة الغاز

تبلغ مساحة اسطوانة الغاز إلى نحو 24.5 لتر، كما يبلغ طول الأسطوانة 57.10 سم، ويصل وزن الاسطوانة الفارغة إلى 5.4 كيلو جرام، وفي الجانب الآخر في حال كانت الاسطوانة تحتوي على غاز، فإن وزنها يصل إلى 14.4 كيلو جرام، وقطرها يصل إلى 30.5 سم.

أسعار مشتقات البترول

هذا وقد سجلت أسعار المشتقات البترولية على النحو التالي: