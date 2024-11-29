متبقي كام يوم …. موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور نفاذ لشهر ديسمبر 2024 وكيفية تقديم طلب اعتراض عن نتائج الأهلية

عدن – كتب محمد سعد – بالتزامن مع اقتراب بداية شهر ديسمبر يتساءل جميع مستفيدي الدعم في المملكة العربية السعودية متى موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور نفاذ الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر 2024، حيث يعد هذا الدعم من أبرز برامج الدعم التي أطلقتها الدولة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة لأبنائها المستحقين وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وإعانتهم على مصاعب الحياة الاقتصادية، ويتم صرف الدعم بعد دراسة الأهلية والتأكد من مطابقة المتقدم لكافة الشروط المطلوبة، وفيما يلي خلال السطور التالية سنتعرف معكم على كافة التفاصيل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 36 لشهر ديسمبر 2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الموعد المنتظر لصرف دعم دعم الضمان الاجتماعي المطور نفاذ لشهر ديسمبر 2024 لجميع المستحقين بكافة مناطق المملكة، ومن المقرر أن يكون كل يوم 1 في الشهر الميلادي ما لم يوافق هذا التاريخ إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، ويوافق صرف الدفعة الجديدة لشهر ديسمبر يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، وبالتالي فيكون المتبقي على صرف الدعم حوالي يومين من الآن.

كيفية تقديم اعتراض على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1446

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة خدمة تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية وذلك في حالة كانت نتيجة الأهلية “غير مؤهل” في الحصول على دعم الضمان الاجتماعي، ويمكن للمتقدمين تقديم طلب اعتراض على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي الدفعة 36 لشهر ديسمبر 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية :

في البداية يتم زيارة رابط موقع وزارة الموارد البشرية التنمية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم بتسجيل الدخول.

قم باختيار برامج الدعم من الخيارات المتاحة.

ثم اختر دعم الضمان الاجتماعي وبعد ذلك اختر قسم الأهلية والاستحقاق.

في هذه الخطوة قم بالضغط على زر “اعتراض الأهلية”.

ثم أكتب سبب عدم الأهلية.

يتم شرح حالتك وأسباب تقديم طلب الاعتراض.

وفي النهاية قم بإرفاق الوثائق المطلوبة ثم اضغط على زر تقديم الطلب.

ومن المقرر خلال أيام قليلة من الآن سيتم نزول الدعم في حسابات المستفيدين على رأس الساعة الثانية عشر عند منتصف الليل وستستمر عملية الصرف حتى اليوم العاشر من نفس الشهر من أجل أن يحصل جميع المستفيدين على الدعم الخاص بهم.