نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرداد البطاقة المصرفية من بنك الراجحي atm وطريقة استخراج بدل فاقد في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر من البطاقات المصرفية المهمة في السعودية هي بطاقة الراجحي، حيث يتعرض الكثير من الأشخاص إلى فقدان البطاقة الشخصية الخاصة بهم، ويرغبون بالتعرف على طريقة استرداد البطاقة المصرفية من بنك الراجحي، وطريقة استخراج بدل فاقد، كما يعتبر بنك الراجحي من أشهر البنوك التي توفر الكثير من الخدمات للمواطنين.

كيفية استرداد البطاقة المصرفية من بنك الراجحي atm

في حالة تم سحب ماكينة الصراف الآلي بطاقة الراجحي المصرفية يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها لاسترجاع البطاقة والتي تتمثل فيما يلي:

يجب الاتصال على خدمة العملاء وتوضيح تفاصيل موقع وتوقيت سحب البطاقة في الماكينة.

إذا كانت الماكينة متصل بفرع البنك سيحتفظ الفرع بالبطاقة إلى أن يتم استلامها من قبل العميل.

في حال كانت الماكينة خارج الفرع أو تابعة لشركة خاصة يجب على العميل التوجه إلى أقرب فرع لاستخراج بطاقة بديلة.

إذا كانت الماكينة تابعة لبنك أخر يجب التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالبنك.

طريقة استخراج بطاقة الراجحي بدل فاقد عبر تطبيق الراجحي

يمكن استخراج بطاقة الراجحي بدل فاقد من خلال تطبيق الراجحي وهذا من خلال اتباع الإجراءات التي سنتعرف عليها من خلال ما يلي:

يجب تحميل تطبيق الراجحي .

فتح التطبيق وتسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

الضغط على خيارات الحسابات والبطاقات.

تحديد بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدى.

اختيار نوع البطاقة المطلوبة.

النقر على تقديم طلب.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

النقر على إرسال الطلب.

استخراج بطاقة بدل فاقد من خلال جهاز الخدمة الذاتية

يمكن استخراج بطاقة مصرف الراجحي من خلال الصراف الآلي وهذا من خلال اتباع الخطوات التي سنتعرف عليها عبر ما يلي:

يجب الذهاب إلى اقرب فرع لك من فروع مصرف الراجحي.

النقر على طباعة بطاقة ائتمانية جديدة.

تسجيل رقم حساب الراجحي ورقم الهوية.

تأكيد الطلب وانتظار بعض الوقت إلى أن تصلك رسالة بها كود التأكيد.

اتباع التعليمات التي يتم توضيحها لك على الشاشة.

طباعة البطاقة.

خطوات طلب بطاقة مصرف الراجحي إلكترونيًا عبر موقع البنك

لكي تحصل على بطاقة مصرف الراجحي إلكترونيًا من خلال موقع البنك يجب اتباع بعض الخطوات التي تساعدك على ذلك وهي تتمثل فيما يلي:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بنك الراجحي.

الضغط على قسم الحسابات والبطاقات.

تحديد تقديم طلب بطاقة ائتمانية.

إضافة كافة البيانات الشخصية والبيانات المالية المطلوبة في الأماكن المناسبة.

النقر على زر إرسال لتقديم الطلب.

يعتبر مصرف الراجحي من أشهر المصارف في المملكة العربية السعودية، فهو يقوم بتقديم العديد من المميزات للعملاء، ويوفر الكثير من الطرق التي تساعد العملاء في حالة سحب ماكينة الصراف الآلي البطاقة منهم، وهذا لمساعدة العميل واسترجاع العمالة بسرعة.