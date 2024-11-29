شكرا لاهتمامكم بخبر عن تصريح يزلزل الشارع الرياضي من الطريقي بشأن بيان الاتحاد الاسيوي على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أثار الناقد الرياضي المعروف صالح الطريقي غضب الجماهير في الشارع الرياضي بتعليقه اللاذع على البيان الذي أصدره الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن الأخطاء التحكيمية بمباراة الهلال والسد القطري في دوري أبطال آسيا.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، سخر الطريقي من بيان الاتحاد الآسيوي، واصفاً إياه بأنه كلام فارغ، وهو عبارة عن محاولة لتسكين غضب الجماهير.

واستخدم الطريقي مثال توضيحي لشرح وجهة نظره، حيث قارن بين موقف الاتحاد الآسيوي وموقف مدير شركة يتلقى شكوى من أحد العملاء.

وقال الطريقي: ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ الاتحاد الآسيوي يقول إنه سيفتح تحقيقاً شاملاً وسيراجع اللقطات المثيرة للجدل، ولكن هذا الكلام مكرر ومستهلك ولا يقدم أي حلول حقيقية للمشكلة.

ويشبه هذا الموقف عندما يتصل شخص غاضب على شركة بسبب خطأ ارتكبه أحد الموظفين، فيقول له مدير الشركة: سنحقق في الأمر ونعدك باتخاذ الإجراءات اللازمة، هذا الكلام لا يرضي العميل ولا يحل المشكلة.

وأكد الطريقي أن بيان الاتحاد الآسيوي لا يقدم أي ضمانات بأن الأخطاء التحكيمية لن تتكرر في المستقبل، وأن الجماهير لم تعد مقتنعة بمثل هذه الوعود الفارغة.