الأهلي يسعى للتعاقد مع علي لاجامي .. في الفترة الحرة للاعب

عدن – كتب محمد سعد – تشير أنباء خاصة إلى أن النادي الأهلي يراقب وضع المدافع الدولي علي لاجامي لاعب نادي النصر، استعدادًا لفتح باب المفاوضات معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت بعض المصادر أن إدارة الاهلي ترى في لاجامي إضافة قوية لخط الدفاع، خاصة مع اقترابه من الدخول في فترة التعاقد الحر مع نهاية الموسم الجاري، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأهلي الدائم لتعزيز صفوفه بأفضل اللاعبين المحليين.

ومن جانب آخر أكدت مصادر مقربة من اللاعب أن لاجامي يفضل البقاء ضمن صفوف العالمي وتجديد عقده، إلا أن العروض المغرية قد تدفعه لإعادة النظر في موقفه.

والجدير بالذكر أن لاجامي قد انضم إلى النصر قادمًا من نادي الفتح في صيف عام 2020، ونجح في فرض نفسه كأحد أهم ركائز الفريق خلال السنوات الماضية.