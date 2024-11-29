نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من مدرب الفتح بعد الهزيمة أمام الرياض في المقال التالي

كتب محمد سعد – أعرب ينز غوستافسن المدير الفني لنادي الفتح، عن خيبة أمله الكبيرة عقب خسارة فريقه أمام نادي الرياض في الجولة الثانية عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وفي تصريحات صحفية بعد المباراة، أكد غوستافسن أن النتيجة كانت مخيبة للآمال، مشيراً الى أن الفريق كان قريباً من تحقيق نتيجة إيجابية لولا بعض الأخطاء في الشوط الثاني.

وحذر المدرب السويدي من خطورة الوضع الحالي للفريق، مؤكداً أن استمرار النتائج السلبية قد يؤدي إلى هبوط الفريق إلى الدرجة الأولى، ودعا إلى ضرورة إجراء تغييرات جذرية في الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وعن إمكانية إقالته من منصبه، رفض غوستافسن التعليق على هذا الأمر، مؤكداً تركيزه على العمل مع الفريق لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات المقبلة.