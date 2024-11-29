شكرا لاهتمامكم بخبر عن طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين في السعودية إلكترونيًا على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – قامت الحكومة في السعودية بتوفير العديد من الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة بشكل إلكتروني، ومن ضمن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للأفراد المقيمين في المملكة عبر منصة “أبشر”، التي تتيح إجراء جميع الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى التوجه إلى المكتب المختص.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

يمكن الاستعلام عن صلاحية الإقامة للمقيمين في السعودية بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني عبر الرابط المخصص.

الضغط على مربع “تسجيل الدخول”.

إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول المخصصة.

الضغط على مربع “ابدأ الخدمة”.

الضغط على خيار “أبشر أفراد”.

إدخال رقم الإقامة والرمز المرئي في الخانات المخصصة.

الضغط على مربع “الدخول”.

تحديد العامل المراد الاستعلام عن إقامته.

الضغط على مربع “الاستعلام”.

ستظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بصلاحية الإقامة المراد الاستعلام عنها.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر منصة مقيم الإلكترونية

بإمكان المقيمين في السعودية الاستعلام ومعرفة موعد انتهاء الإقامة الخاصة بهم بشكل إلكتروني عبر منصة “مقيم” من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “مقيم” عبر الرابط المخصص. الضغط على مربع “التحقق من التأشيرات”. تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال جميع البيانات والمعلومات اللازمة. الضغط على مربع “الاستعلام عن طريق رقم الإقامة”. إدخال جميع البيانات والمعلومات اللازمة في الأماكن المخصصة. الضغط على مربع “التحقق”.

ستظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بطلب الاستعلام.

خطوات تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية

يمكن للأفراد تجديد الإقامة الخاصة بهم إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى الموقع الإلكتروني لأبشر.

تسجيل الدخول إلى المنصة بإدخال جميع البيانات اللازمة في الحقول المخصصة.

الضغط على “أبشر أفراد”.

اختيار تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “خدمة تجديد الإقامة”.

الموافقة على شروط وأحكام الخدمة بعد قراءتها جيدًا.

الضغط على “التالي”.

تحديد العامل المراد تجديد الإقامة له.

الضغط على زر “تقديم الطلب” بعد مراجعة البيانات المدخلة.

سيتم قبول الطلب وتجديد الإقامة، وستصلك رسالة نصية على هاتفك عند التجديد.

طريقة طباعة تأشيرة الخروج والعودة عبر منصة مقيم

بإمكان الأفراد الحصول على نسخة من تأشيرة الخروج والعودة بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مقيم. إدخال اسم المستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة لتسجيل الدخول إلى المنصة. الضغط على “دخول”. الضغط على زر “إدارة المقيمين” من الصفحة الرئيسية. الضغط على مربع “البحث عن مقيم”. إدخال البيانات والمعلومات اللازمة في الأماكن المخصصة. الضغط على “عرض”.

ستظهر أمامك التأشيرة بتصميم قابل للطباعة، اضغط على مربع “طباعة” لتحصل على نسخة مطبوعة من التأشيرة.

خطوات تمديد صلاحية تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا

يمكن تمديد صلاحية تأشيرة خروج وعودة بشكل إلكتروني عبر منصة أبشر من خلال اتباع ما يلي:

الذهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني.

الضغط على “خدمات الأفراد”.

اختيار زر “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “تجديد التأشيرة”.

تحديد الفترة المراد تمديد صلاحية التأشيرة لها.

الضغط على “تمديد التأشيرة”.

إدخال جميع البيانات اللازمة في الأماكن المخصصة.

الضغط على “تمديد فترة التأشيرة”.

سيصلك إشعار يفيد بنجاح عملية تجديد التأشيرة.