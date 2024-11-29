شروط الإقامة المؤقتة للمستثمرين الأجانب في السعودية ومدتها وتكلفتها 1446

عدن – كتب محمد سعد – إن المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تفرض مجموعة من الأوراق اللازمة توافرها لدى الوافدين الراغبين في التواجد على أراضيها، ومن هذه الأوراق الإقامة، تختلف أنواع الإقامة في المملكة باختلاف الهدف منها؛ فقد تكون هذه الإقامة سياحية، أو للزيارة، أو للعمل، أو للدراسة، وغيرها من الأهداف الأخرى، وتختلف شروط الحصول على الإقامة من نوع لآخر، ويبحث المستثمرون الأجانب في المملكة عن شروط الإقامة المؤقتة لهم، ومدة هذه الإقامة وتكلفتها.

شروط الإقامة المؤقتة للمستثمرين بالمملكة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكل نوع من أنواع الإقامة في المملكة السعودية، وتتمثل شروط الإقامة المؤقتة للمستثمرين الأجانب فيما يلي:

يجب أن يقوم الشخص الذي يريد الحصول على الإقامة بإصدار رخصة استثمارية.

أن يقدم المستثمر السجل التجاري الخاص به وعقد التأسيس.

ألا يقل مبلغ الاستثمار في المملكة عن 7 ملايين ريال كحد أدنى.

أن يقوم المستثمر بتوفير 10 وظائف خلال أول عامين من بدء الاستثمار في المملكة.

مميزات الإقامة المؤقتة للمستثمرين في السعودية

يسعى الكثير من الوافدين أو المستثمرين في المملكة للحصول على الإقامة المؤقتة السعودية لأنها توفر مجموعة من الخدمات والمزايا المتعددة، ومن هذه المميزات ما يلي:

تتيح هذه الإقامة لحاملها أن يقيم على أراضي المملكة مع أسرته، ومن الأفراد المتاح لهم الإقامة: الوالدين، والأزواج، والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة.

يُعفى حاملو هذه الإقامة بصورة كاملة من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

تتيح لهم الدخول والخروج من وإلى أراضي المملكة دون الحاجة للحصول على تأشيرة.

تتيح لحاملها إصدار تأشيرة زيارة لمختلف الأقارب.

تتيح لحاملها العمل في القطاع الخاص والتنقل بين الشركات.

يحق لهم تملك مختلف العقارات والانتفاع بها في جميع أراضي المملكة باستثناء الأراضي المستثناة، وهي مكة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

شروط تجديد الإقامة المؤقتة السعودية

يجب على كل فرد من الأفراد المقيمين على أراضي المملكة القيام بتجديد الإقامة الخاصة به بعد انتهاء مدة صلاحيتها، ووضعت الهيئة الحكومية السعودية المسؤولة عن ذلك بعض الشروط التي يجب توافرها، ومنها ما يلي:

يجب أن يكون الشخص الذي يريد تجديد إقامته متواجدًا على أراضي المملكة عند تقديم طلب التجديد.

تسديد كافة رسوم التجديد الخاصة بالإقامة.

أن يكون جواز السفر الخاص بالمتقدم ساري المفعول.

إذا كان لدى الشخص أي مخالفات حكومية، عليه القيام بتسديدها قبل تقديم طلب التجديد.

أن يكون للشخص تأمين صحي هو وأفراد أسرته.

ألا يكون الشخص يمتلك أي سوابق في سجله الجنائي.

تقديم شهادة طبية حديثة تفيد خلوه من مختلف الأمراض.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم للتجديد عن 21 سنة.

الأوراق اللازمة للحصول على الإقامة المؤقتة السعودية

يجب توفير مجموعة من الأوراق والمستندات اللازمة لحصول الوافد على الإقامة المؤقتة، ومن هذه الأوراق ما يلي:

أن يكون لدى المتقدم جواز سفر ساري المفعول.

أن يقدم ما يثبت ملاءمته المالية وقدرته على تحمل كافة تكاليف إقامته على أراضي المملكة.

تقديم سجل جنائي يؤكد أن المتقدم للحصول على الإقامة ليس لديه أي قضايا جنائية.

تقديم تقرير صحي حديث يثبت خلو المتقدم من الأمراض المعدية والفيروسات.

تكون القيمة المالية الخاصة بهذه الإقامة للمستثمرين 4 آلاف ريال في السنة للفرد الواحد.

رسوم الإقامة المؤقتة السعودية

يسعى الكثير من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية للتعرف على الرسوم اللازمة للحصول على الإقامة المؤقتة، وتسديد هذه الرسوم يسمح للفرد بالحصول على الإقامة والتمتع بمميزات إقامته.