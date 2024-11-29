صدمة كبيرة للسكان في السعودية .. عودة هدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وهذه الاحياء تشملها المرحلة القادمة
شارك
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبيرة للسكان في السعودية .. عودة هدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة وهذه الاحياء تشملها المرحلة القادمة في المقال التالي
كتب محمد سعد – تتجه الأنظار في المملكة العربية السعودية نحو عدد من التغييرات الهامة، من بينها استئناف هدم الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة بين السكان وسنتناول أيضًا كيفية التسجيل في منصة أبشر للتوظيف، والتي تُعد من أهم المنصات الإلكترونية التي تسهل عملية التقديم للوظائف المناسبة.
خطوات التسجيل في منصة أبشر للتوظيف
للتسجيل في منصة أبشر للتوظيف يُرجى اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى منصة أبشر للتوظيف.
- أدخل بياناتك الخاصة بمنصة أبشر أفراد بشكل صحيح.
- حدد الوظيفة التي ترغب في التقدم لها واضغط عليها.
- اضغط على خيار “تقديم طلبك الآن”، ثم وافق على الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدًا.
- أدخل كافة البيانات المطلوبة بشكل دقيق وقم برفع المستندات المطلوبة.
- اضغط على “حفظ الطلب”، وستتلقى رسالة تتضمن رقم الطلب، والذي يمكنك من متابعة حالة الطلب لاحقًا.
شروط التسجيل في وظائف أبشر للتوظيف
هناك عدة شروط يجب توفرها للتسجيل في وظائف منصة أبشر، وتشمل:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو من نشأ مع والديه خارج المملكة لخدمة الوطن.
- يجب أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك، وألا يكون لديه أحكام جنائية.
- يجب ألا يكون المتقدم قد التحق بأي وظيفة عسكرية من قبل.
- أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر.
- أن يكون المتقدم من أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة.
الاستعلام عن حالة الطلب عبر أبشر للتوظيف
لمعرفة حالة طلبك يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- توجه إلى منصة أبشر للتوظيف.
- أدخل بياناتك بشكل صحيح.
- ابحث عن قسم “شعار القبول”.
- أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط على “عرض” لمعرفة النتيجة.
شارك