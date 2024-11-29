شكرا لاهتمامكم بخبر عن عاجل .. هزة أرضية في هذه الولاية العمانية (اليكم التفاصيل) على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تم تسجيل من قبل الأجهزة المختصة هزة أرضية خفيفة في ولاية محوت مسقط وصرح مركز رصد الزلازل في جامعة السلطان قابوس بأنها هزة أرضية خفيفة شهدتها ولاية محوت منذ ساعات، ونقلت الأخبار والتصريحات بواسطة الصحافة العمانية بشكل مفصل ليطمئن المواطنين ويعرفوا ما هو قادم وهل أثرت الهزة على الولاية ولها توابع أم لا.

تسجيل هزة أرضية خفيفة بولاية محوت

الجدير بالذكر أن مركز رصد الزلازل في عمان سجل حدوث هزة أرضية خفيفة على أرض ولاية محوت التي تنتمي للمحافظة الوسطى، وبلغت قوة الهزة 3.2 وفقًا إلى مقياس ريختر تحديدًا في تمام الساعة 5:73 دقيقة مساءً، ويبتعد مركز هذه الهزة أو الزلزال مسافة 58 كيلو متر شمال غرب مدينة (الدقم) العمانية.

ولاية محوت التي وقعت بها الهزة الأرضية من ضمن الولايات الواقعة في المنطقة الوسطى بسلطنة عمان، وتطل مباشرةً على بحر العرب وبجانبها من جهة الشمال ولاية (المضيبي) التي تتبع المنطقة الشرقية، أما من جهة الشمال الغربي فتقع (ولاية أدم) التي تتبع المنطقة الداخلية في البلاد ومن جهة الجنوب الغربي تحدها ولاية (الدقم) وولاية (جعلان بن بوعلي) التابعة للمنطقة الشرقية من جهة الشرقي الشمالي.

هل تقع سلطنة عمان بمنأى عن حدوث الزلازل؟

بالرغم من أن سلطنة عمان موقعها الجغرافي داخل منطقة متميزة بالاستقرار إلا أنها ليست بعيدة عن حدوث الزلازل، فمن الممكن أن تتعرض للزلازل بسبب وقوعها في مركز تصادم الصفائح الإفريقية وكذلك العربية وفي الماضي شهدت سلطنة عمان عدة زلازل مختلفة، حيث تعد مدينة (بركاء) الواقعة في شمال البلاد هي المدينة التي ترتفع فيها نسب وقوع الزلازل مقارنةً بالمدن الأخرى ففي عام 2010 شهدت المدينة زلزال قوي بلغت قوته 5.7 ريختر.

هل هناك احتمال حدوث زلزال في سلطنة عمان؟

جغرافيًا فنجد أن سلطنة عمان تقع في منطقة جوها مستقر إلى حد ما ولكن هناك نسب تدل على احتمالية حدوث زلازل، ومن المتوقع حدوث زلازل لوقوعها في مركز التصادم بين كل من (الصفائح الإفريقية والعربية) معًا.

ما هو المركز الذي يقوم برصد الزلازل في سلطنه عمان؟

مركز رصد الزلازل الذي يحتوي على كوادر علمية (مهندس اتصالات، ثلاثة من علماء الجيولوجيا، عالم جيوغرافيزيائي) هذا بالإضافة إلى مدير المركز يساعدهم في العمل عاملين إداريين.

ازاي اعرف ان في زلزال؟

توجد بعض الأدلة أو الشواهد التي تدل على وجود زلزال مثل: عند ظهور أضواء في السماء (أضواء الزلازل) التي تظهر على شكل ألسنة لهب لونها أزرق قصيرة صاعدة من الأرض، تأخذ مظهر الأجرام السماوية وتسبح في الهواء.