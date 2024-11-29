تعرف على موعد إجازة العيد الوطني العماني 2024 وأبرز فعاليات الاحتفال بهذا اليوم المميز

عدن – كتب محمد سعد – مع اقتراب الاحتفال بالعيد الوطني العماني لعام 2024، يتزايد اهتمام المواطنين والمقيمين في السلطنة بمظاهر الاحتفال ومواعيد الإجازة ويعد هذا اليوم مناسبة تاريخية تتمحور حول الفخر الوطني واستذكار كفاح الشعب العماني لاستعادة سيادته ومن خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات، يستعد الجميع للاحتفال بتاريخه العريق وقيمه الوطنية وفي هذا المقال سنستعرض تفاصيل الإجازة ومظاهر الاحتفال المرتبطة بهذا اليوم العظيم.

موعد إجازة العيد الوطني العماني

تعتبر إجازة العيد الوطني العماني من الفترات المنتظرة التي تتيح للموظفين والطلاب فرصة للاحتفال بعد مجهوداتهم الطويلة في العمل والدراسة ويصادف العيد الوطني العماني ذكرى تحرير البلاد من الاحتلال البرتغالي، حيث قاد الإمام سلطان بن سيف حملة حاسمة أدت إلى استعادة السيادة في 18 نوفمبر 1650 وتشير المعلومات إلى أن الاحتفالات ستستمر على مدار يومين، مما يتيح الفرصة للجميع للمشاركة في الفعاليات المختلفة.

مظاهر الاحتفال بالعيد الوطني العماني 2024

يمثل العيد الوطني العماني رمزًا للعزة والفخر، ويهدف إلى تعزيز القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة ومن أبرز مظاهر الاحتفال التي يتم تنظيمها هذا العام: