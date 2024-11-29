نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تفتح تصاريح عمل للمصريين .. تعرف على الوظائف المطلوبة في المقال التالي

كتب محمد سعد – خلال التعاملات الأخيرة بين دولة الكويت والدول المجاورة لها، لم تصرح الكويت بحاجتها للعمالة الخارجية أو حتى بدخول جنسيات مختلفة إلى البلد، ومؤخرًا فتحت أبوابها لعدد من الدول مثل السعودية ومصر وغيرها، وذلك بعد تساؤلات عديدة بشأن عقود العمل بالكويت، وأعلنت الكويت عن حاجتها للعمالة المصرية بعدة مجالات مثل العمالة الخاصة بوزارتي الصحة والتربية، والعمالة الخاصة بالبلدية وحتى الشؤون الإسلامية، مثل أئمة المساجد ومغسلو الأموات وغيرهم.

الكويت تفتح تصاريح العمل من جديد

أصدرت دولة الكويت من قبل الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة القوى العاملة قرارًا مصيريًا، حيث أعلنت بفتح باب العودة لها من خلال تصاريح العمل للمصريين بدولة الكويت، وذلك يخص القطاع الحكومي فقط.

أعلنت الكويت باستقدام العمالة المصرية وذلك في عدد من المجالات مثل موظفو وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وغيرها.

أتاحت الكويت باستقدام العمالة المصرية لها، ولكن يقتصر ذلك على عدد معين من الجهات مثل:

بلدية الكويت.

وزارة الصحة.

وزارة التربية.

وزارة الأوقاف.

الشئون الإسلامية.

الوظائف المطلوبة من العمالة المصرية بالكويت

تهتم دولة الكويت ببعض المجالات اهتمامًا عظيمًا حيث تعتبر أن الجانب الديني و التعليمي من أهم الجوانب المتواجدة على أرضها، وذلك من أجل النهوض بالدولة.

تسعى دولة الكويت لاستقدام عدد من العمالة المصرية في عدد من المجالات الهامة جدًا من بينها المجال الديني والتعليمي، حيث تفتخر العمالة المصرية وتتميز بكونها من أكبر البلدان التي تحتوي على أناس مجتهدة ومميزة في هذه المجالات، ومن بين المطلوب حاليًا جاءت قائمة بهذه الوظائف وهي:

المدرسون.

أئمة المساجد.

الأطباء والممرضون.

مغسل أموات. حفار القبور. ومن الجدير بالذكر أن رواتب العمالة المصرية في بعض المجالات بدولة الكويت تتراوح بين 180 وحتى 500 دينار كويتي، أما العمالة المصرية في مجالات الإدارة والمحاسبة تتراوح مرتباتهم بين الـ930 وحتى 1850 دينارًأ.



إعادة تنشيط وفتح الزيارات بالكويت

قامت دولة الكويت بدراسة بعض من القرارات الهامة والتي تخدم مصلحة البلاد بالمقام الأول بجانب وجود التعاون بين البلدان، ومن ضمنها فتح باب الزيارات وذلك للعديد من الجنسيات المختلفة والتي كانت ممنوعة من قبل.

قررت الكويت فتح باب الزيارات التي منعت من قبل، ولكن استثنت من القائمة التي أعيد لها فتح الأبواب المقيمين الإيرانيين، وذلك لوجود عن من الأسباب الأمنية البحتة، وقد استثنت أيضًا الأفغان، وذلك لأن الأفغان لا توجد لهم سفارة خاصة بهم بدولة الكويت.

اجتمعت وزارة القوى العاملة مع وزارة الداخلية بالكويت وذلك للانتهاء من إعداد قانون الآوي، حيث قامت بالتمهيد لرفعه لنائب رئيس مجلس الوزراء فهد اليوسف، حيث يتم الموافقة عليه وعرضه على مجلس الأمة القادم.

أوضحت بأن القانون يتضمن عدد من الغرامات المالية الكبيرة والتي يترتب عليها معاملات إدارية مغلظة على كل من يتم إدانته بقضية إيواء وافد، وقد سُجل بحقه قضية تغيب.

هل العمل في الكويت جيد؟

دولة الكويت من الدول التي تسعى بتنافس بوضع الرواتب التنافسية الأعلى في المنطقة، فتعد من الدول الجاذبة للعمالة الجيدة، لتميزها برفع المستوى المعيشي للعامل.

كم يحتاج الفرد للعيش في الكويت؟

من بين دول العالم فقد ترأست الكويت القائمة في البلدان الأرخص معيشة بدول العالم، وذلك حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد في البلاد 6200 دولار، بينما تصل تكلفة المعيشة إلى 753 دولارًا.

كم يومية عامل في الكويت؟

تتراوح يومية العامل بالكويت مابين 10 وحتى 15 دينار وقد يزداد في بعض الحالات باختلاف الشركة والمجال وظروف السوق.