السعودية تعلن عن أرخص إقامة دائمة رسومها 4 الاف ريال فقط

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عدن – محمد سعد – في إطار جهودها لتعزيز جاذبية المملكة العربية السعودية كمقصد للاستقرار والاستثمار، كشفت الحكومة عن تغييرات هامة في نظام الإقامة الدائمة وهذه التعديلات تهدف إلى تسهيل الحصول على الإقامة وتشجيع المقيمين والمستثمرين على الاستقرار في المملكة.

أرخص إقامة دائمة

أعلنت السلطات السعودية عن تحديثات مهمة في نظام الإقامة الدائمة، تشمل تغييرات في شروط التقديم وتكاليف الحصول على الإقامة واعتبارًا من عام 2024 أصبحت تكلفة الإقامة الدائمة لمدة عام واحد 100,000 ريال سعودي، مع خيار تقسيط المبلغ لتوسيع نطاق الفئة المستفيدة أما بالنسبة للإقامة الدائمة غير المحددة المدة، فهي تتطلب دفع مبلغ 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة، مما يمنح حاملها إقامة دائمة دون الحاجة إلى تجديد.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة

جواز سفر ساري المفعول.

السن: 21 عامًا أو أكثر.

اجتياز الفحوصات الطبية المطلوبة.

إثبات الدخل الشهري للفرد.

مميزات الإقامة الدائمة

يمكن الدخول والخروج من المملكة بحرية، بالإضافة إلى إدخال وخروج العائلة بتكلفة منخفضة.

يسمح بشراء العقارات والمباني في المملكة دون قيود، باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية.

إمكانية العمل في أي قطاع بالمملكة دون الحاجة إلى كفيل.

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