نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لـ70 الف مستفيد .. رابط منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 spa.gov.iq وشروط الحصول علي الدعم في المقال التالي

كتب محمد سعد – رابط منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، هو من أهم ما يتردد البحث عنه علي العالمي جوجل، وذلك منذ إعلان وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية رسميًا، وقد جاءت الوجبة الأخيرة في الرعاية الاجتماعية كواحدة من أبرز برامج الحماية المجتمعية المُقدمة من قِبل الحكومة لإعانة المواطنين علي سد احتياجاتهم في ظل كساد اقتصادي يعم جميع الانحاء مما يؤدي الي سوء الأوضاع للكثير من الأسري، وبما أن الدولة هي خير داعم للمواطن، لذلك قامت وزارة العمل عن إتاحة التقديم لهذه الوجبة، والتي بلغ عدد المستفيدين منها حتي الان نحو 70 الف أسرة.

تُعد منصة مظلتي هي المنصة الوحيدة الالكترونية في العراق والتي تعتني بجميع برامج الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وقد أتاحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية منذ قليل رابط منصة مظلتي أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، ويُمكن الحصول عليها من خلال اتباع ما يلي:-

1 – الولوج الي الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة مظلتي.

2 – النقر علي أيقونة الخدمات الالكترونية.

3 – لتقوم بعد ذلك بالنقر علي الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

4 – ومن ثم عليك القيام بتحديد الوجبة الراغب في الاستعلام عنها.

5 – لتقوم بعد ذلك بتحديد المحافظة التابع لها.

6 – الان عليك القيام بالنقر علي أيقونة تحميل pdf، ويُمكنك بعد ذلك البحث عن اسمك من خلال الرقم الوطني للتعرف ما إذا حظيت بالقبول أم الرفض.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية

الكثير من المواطنين كان من نصيبهم القبول، والبعض الأخر لا، مما أثار الفضول للكثير للتعرف علي أسباب الرفض، وقد أوضحت وزارة العمل أن هؤلاء من لم ينطبق عليهم الشروط التالية:-