الجولد ولعها .. نار سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم الجمعة 29-11-2024 في كافة محلات الصاغة المصرية

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عدن – محمد سعد – تعتبر السبائك الذهبية من أهم الوسائل التي يتم استخدامها في الحفاظ علي الأموال مع مرور الأيام لانها تحافظ علي قيمتها، فقد شهدت الأسعار الأيام الماضية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في جميع الأعيرة، لذلك يتسأل عدد كبير من الأفراد ورجال الأعمال الراغبوف في الاستثمار إلى معرفة سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم الجمعة 29-11-2024 في جميع محلات الصاغة المصرية وفقا لأخر تحديثات تم الإعلان عنها.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام اليوم نحو 4378 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 10 جرام اليوم نحو 42 ألف و690 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 5 جرام اليوم نحو 21 ألف و350 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 50 جرام اليوم نحو 213 ألف و50 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 20 جرام اليوم نحو 85 ألف و340 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 31.1 جرام اليوم نحو 132 ألف و641 جنية مصري بالمصنعية.

سجل سعر سبيكة ذهب وزن 100 جرام اليوم نحو 426 ألف جنية مصري بالمصنعية.

سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024