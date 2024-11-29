شوف زادت كام .. رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالاسم موعد واماكن صرف معاشات في مصر شهر ديسمبر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف زادت كام .. رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2024 بالاسم موعد واماكن صرف معاشات شهر ديسمبر في المقال التالي

كتب محمد سعد – بعد تداول الاخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول زيادة المعاشات لشهر ديسمبر 2024، اصبح جميع المواطنين يبحثون عن كيفية الاستعلام عن المعاشات لمعرفة وجود زيادة أم لا، كما نجد سعى الحكومة فى تسهيل العديد من الخدمات على المواطنين ومنها توفير رابط للاستعلام عن المعاشات من المنزل، ومن خلال موقعنا سوف نوفر لكم الرابط وخطوات الاستعلام فى السطور الاتية.

يمكنكم الاستعلام عن المعاشات من المنزل عن طريق موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتباع بعض الخطوات الاتية:

اولا: قم بتسجيل الدخول على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ثانيا: اضغط على “صاحب المعاش”.

ثالثا: قم بالدخول على “التأمينات الاجتماعية”.

رابعا: ادخل الرقم القومي واضغط على “استعلام” ليتم عرض كافة البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

بسبب كثرة البحث عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر من قبل اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، قامت الهيئة الاجتماعية للتأمينات بالاعلان عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، فسوف تكون يوم 1 ديسمبر، حيث يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم يوم 1 من كل شهر.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

تعمل الحكومة المصرية وهيئة التامينات الاجتماعية على تسهيل عملية صرف المعاشات على المواطنين، فقامت بتوفير عدة أماكن لصرف المعاشات تجنبا للازدحام والتكدس على ماكينات الصرف الآلي، فتصرف معاشات شهر ديسمبر 2024 من خلال: