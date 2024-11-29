شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2024 عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية hrsd.gov.sa على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يتسأل عدد كبير من الافراد رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2024، لانها من اهم الخدمات التي تقوم التنمية الاجتماعية السعودية لتقديمها للافراد لمساعدتهم في العيش وتوفير حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وغلاء الاسعار، عن طريق تقديم الدعم المالي لهم، فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2024، علما بانه هناك بعض الشروط يجب توافرها في المواطن والأسر للحصول علي الضمان الاجتماعي.

تتيح للأفراد التسجيل عن طريق الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا، واتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الاولي: يجب عليك الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الخطوة الثانية: قم بإنشاء حساب جديد عن طريق “كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية ورقم الهاتف الخاص بك”.

بعد ذلك يجب عليك الموافقة على كل الشروط والاحكام.

ثم قم بالضغط علي زر التسجيل، ثم النقر على أيقونة التوثيق.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 2024

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوضيحها، وهي كما يلي:-