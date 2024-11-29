الاستثمار الحقيقي .. شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2024 المتواجدة حاليا في كافة الفروع بعائد يصل الي 30%

عدن – كتب محمد سعد – شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2024، يهتم عدد كبير من الافراد بمعرفة افضل شهادات الادخار للحفاظ علي الاموال والاستفادة من العائد بها، فيسعي البنك الاهلي وبنك مصر بتقديم العديد من الشهادات التي تتناسب مع جميع الفئات، ويبدأ الحد الادني لشرائها من 1000 جنيها ومضاعفتها ويمكن صرف العائد شهريا وسنويا وربع سنوي سوف نقوم بتوضيح شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2024.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية

تصل مدة هذه الشهادة الي سنة واحدة، ويبدأ سعر هذه الشهادة الي 1000 ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد هذه الشهادة الي بقيمة 23% يوميا وشهريا بقيمة 23.5% وسنويا بقيمة 27% في نهاية المدة.

شهادة البنك الأهلي البلاتينية 3 سنوات

تصل مدة هذه الشهادة الي 3 سنوات، ويبدأ الحد الأدني لهذه الشهادة نحو 1000 ومضاعفاتها، ويتم صرف عائد هذه الشهادة بنسبة 21.5% شهريا.

شهادات بنك مصر 2024

شهادة طلعت حرب

يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ابن مصر من 1000 جنيه مصري ومضاعفة المبلغ، تصل مدة سريان هذه الشهادة نحو 12 شهراً “عام واحد”، ويتم صرف نسبة الفائدة تكون بقيمة 23.5% متناقصة، فتكون كما يلي:-

شهرياً: يتم صرف العائد بنسبة 23.50%. نهاية المدة: يتم صرفة بنسبة 27%.

شهادة القمة

يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة القمة من 1000 جنيه مصري ويمكن مضاعفة المبلغ، تصل مدة سريان هذه الشهادة الي ثلاث سنوات، ويتم صرف نسبة الفائدة نحو 21.5%.