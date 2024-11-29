نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 وخطوات الاستعلام عنها عبر منصة الحجاج hajjaj.hajj.gov.ly واهم الشروط اللازمة في المقال التالي

كتب محمد سعد – نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025، يهتم عدد كبير من الافراد بمعرفة موعد الإعلان عنها، لأنه تم غلق باب التقديم يوم الاحد الموافق 24 نوفمبر 2024، حيث انه ارتفعت معدلات الافراد المسجلين في هذه القرعة حيث انه وصل الي مليون و102 ألف و318 من الرجال والنساء، فقامت الهيئة القومية العامة للحج والعمرة بالإعلان عن عدد المتقدمين، وأكدت بانه سوف يتم الإعلان عن النتائج عقب فحص البيانات واكتمال كافة الإجراءات اللازمة لاختيار الحجاج.

سوف يتم الإعلان عن نتيجة قرعة الحج ليبيا 2025 عقب الانتهاء من فحص أوراق المتقدمين والتأكد من توافر الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الهيئة العاملة لشؤون الحج والعمرة، ويتيح للأفراد الحصول علي النتائج عقب ظهورها عن طريق اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولي: يجب عليك الدخول الي منصة الحجاج الكترونيا من هنا.

الخطوة الثانية: يجب عليك الضغط علي زر الاستعلام عن نتائج الحجاج.

ثم قم بادخال رقم الطلب وكافة البيانات المطلوبة في المكان المخصص لذلك.

في النهاية قم بالضغط علي زر البحث وسوف تظهر لك نتيجة القرعة.

شروط قرعة الحج ليبيا 2025

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للقبول في قرعة الحج وهي كالتالي:-