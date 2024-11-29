شكرا لاهتمامكم بخبر عن منحة البطالة 2024 في الجزائر : التفاصيل والشروط وكيفية التسجيل على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – في الآونة الأخيرة أعلنت الحكومة الجزائرية إطلاق مبادرة منحة البطالة 2024، والتي تهدف إلي دعم الأفراد الذين يعانون من الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون العثور على عمل، حيث تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه المبادرة إلى توفير مساعدة مالية تساعد المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجًا، ولضمان الشفافية والكفاءة، تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها للحصول على هذه المنحة، وهذا ما سنوفره لكم في السطور التالية.

كما وفرت وزارة العمل والتشغيل طريقة سهلة للتسجيل عبر الإنترنت من خلال منصة الوكالة الوطنية للتشغيل، والخطوات كالتالي:

زيارة الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل.

الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

اختيار خدمة “منحة البطالة”.

تعبئة استمارة التسجيل بالبيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

حجز موعد للمقابلة الشخصية.

تحميل الوثائق المطلوبة كما هو محدد في شروط التقديم.

طباعة إيصال الحجز الذي يحتوي على تفاصيل الموعد.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2024

لضمان استحقاق الدعم المالي، وضعت الوزارة عدة شروط:

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم داخل البلاد.

ومقيم داخل البلاد. ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة مالية كبيرة أو حسابًا بنكيًا برصيد مرتفع.

أن يكون العمر بين 19 و40 عامًا .

. التسجيل المسبق في الوكالة الوطنية للتشغيل.

عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تلقي دخل ثابت.

تُعد هذه المنحة خطوة هامة لدعم الفئات المحتاجة، حيث تعكس حرص الحكومة الجزائرية على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.