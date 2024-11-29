الجديد شديد .. سعر ومواصفات هاتف Oppo A97 بمميزات عالية وسعر اقتصادي مناسب للجميع

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عدن – محمد سعد – يهتم الكثير من الأشخاص هذه الفترة بمعرفة تخفيضات الجمعة البيضاء، وذلك باعتبارها من أفضل الأوقات التي تُقدم فيها جميع الشركات والمتاجر عروض، ومع إعلان شركة أوبو لإصدار جديد من الهواتف الذكية، والذي جذب إليه انظار الكثير من الراغبين في الانفراد بالتميز بالبحث عن سعر ومواصفات هاتف Oppo A97، حيث أنه تم تسريب الكثير من الصور والموصفات الخاصة بالهاتف وهو يمتلك شكل انسيابي ومميز، كما أنه له الكثير من المزايا بين جودة الكاميرا والمساحة التخزينية الكبيرة، والألوان المميزة والتي انفرد بها الإصدار الجديد، وننقل لكم من خلال هذا التقرير سعر ومواصفات هاتف Oppo A97، تابعوا الأسطر التالية.

1 – الشاشة: تتسم بالحجم الكبير حيث تصل الي 6.6 بوصة، وبدقة 1080×2408 بيكسل، وإضافة الي ذلك تدعم تحديث بمعدل 90 هرتز.

2 – المعالج: يمتلك الإصدار الجديد من شركة أوبو معالج بقوة MediaTek Dimensity 810، وإضافة الي ذلك تكنولوجيا 6 نانومتر.

3 – الكاميرا الخلفية للجهاز: بدقة عالية تصل الي 48 ميجا بكسل، وعمق العدسة يصل الي 2 ميجا بكسل.

4 – مساحة الذاكرة: سعة التخزين الداخلية للجهاز تصل الي 12 جيجا بايت RAM مع 256 جيجا بايت.

5 – سعة البطارية: تصل سعة البطارية الخاصة بـ Oppo A97 الي 5000 مللي أمبير، كما أن تُدعم شاحن بقوة 33 واط.

سعر هاتف Oppo A97

يختلف سعر هاتف Oppo A97، باختلاف الدول، ومن المتوقع أن تكون أسعاره كالتالي:-