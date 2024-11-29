التفاصيل كاملة .. سبب عطل تطبيق انستا باي والرد من الإدارة وعودة الخدمة من جديد

عدن – كتب محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات من جميع المواطنين عن سبب عطل تطبيق انستا باي، وهناك تطور كبير في البرنامج ولكن واجه البعض في الفترة الأخيرة علي وجود بعض التعطل في البرنامج الخاص به، وقام البنك المركزي المصري بوضع التطبيق من أجل القيام التسهيل علي جميع المواطنين في الشركات المختلفة للتعامل المادي بينهم عن سبب عطل تطبيق انستا باي من خلال متابعة هذا المقال.

سبب عطل تطبيق انستا باي

قام البنك المركزي المصري بالقيام بالتحديثات علي التطبيق وتنزيل العديد من المميزات بداخل التطبيق، ولذلك ظهر بعض التعطيلات بعد التحديث الأخير له، ويقوم انستا باي ارسال كافة الأموال واستقبالها بشكل سريع، كما انه يمكنك القيام بدفع جميع الفواتير الخاصة بكم مثل فاتورة المياه والكهرباء والموبايل، بجانب القيام بعملية تحويل الأموال من شخص الي أخر او بين الشركات، ويمكنك القيام من خلال التطبيق بالدفع من خلال الاستجابة السريعة.

إصلاحات العطل في التطبيق

قام البنك المركزي القيام بجهوده الكبيرة من أجل توفير الخدمة في التطبيق بشكل سهل ومجاني، وعمل البنك علي تقوية التطبيق لحماية جميع البيانات الخاصة بالعملاء وعدم وجود أي أخطاء تصدر من التطبيق، ويقدم دعم للجميع من أجل مساعدة جميع العملاء في حل المشاكل التي تواجه العملاء، وهناك الملايين من المستخدمين في التطبيق.