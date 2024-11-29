نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات اكثر من 75% .. اقوي عروض الجمعة البيضاء 2024 كارفور وهايبر وان وامازون في جميع فروع مصر في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت الساعات القليلة العديد من التساؤلات عن اقوي عروض الجمعة البيضاء 2024 ، ويبحث الجميع علي افضل العروض اليوم وذلك من اجل الحصول علي الخصومات والسعر المنخفض والتي قد تصل الي 75% في كل متاجر الهايبر وكارفوز وامازون، وهناك الكثير من المواطنين يبحثون في وقت راحتهم علي هذه العروض المقدمة في جميع محافظات مصر، وهناك تواجد كبير من المستهلكين في كافة المحلات التجارية من اجل الاستفادة من كل العروض التي يتم تقديمها في هذه الفترة عن اقوي عروض الجمعة البيضاء 2024 كارفور وهايبر وان وامازون من خلال متابعة هذا المقال.

يبدأ عروض اليوم الجمعة البيضاء من جميع المتاجر لكافة المستهلكين في مختلف محافظات مصر، واليكم علي الشكل التالي:

وصلت سعر مكنسة توشيبا 1800 وات الي 4400 جنية مصري.

وصل سغر تلفزيون ال جي وجاء ب 65 بوصة بسعر 24999 جنية مصري.

وصل سعر مبرد المياة الي 7900 جنية.

بينما وصل سعر غسالة الصحون الي 16.999 جنية مصري.

كما وصل سعر محضر الطعام كينود الذي يأتي بـ 750 وات بسعر 3.300 جنية مصري.

اقوي العروض في هايبر وان

يوفر هايبر وان الكثير من العروض اليومية في البقالة والأغذية الطازجة و المشروبات و علي منتجات الأطفال، والأدوات المكتبية، والأجهزة المنزلية ونوفر لكم العروض علي النحو التالي: