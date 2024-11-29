شكرا لاهتمامكم بخبر عن مش هتعرفي تلمى شعرك من طولة .. بمعلقتين قرتفل تعالى اقولك على وصفة جبارة لتطويل الشعر هتنبهري بالنتيجة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد القرنفل من المكونات الطبيعية الغنية بالفوائد للشعر، فهو يستخدم كطريقة فعالة لتعزيز صحة الشعر وتحفيز نموه وبفضل تركيبته الغنية بالفيتامينات والمعادن، و يعمل القرنفل على تقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه، مما يجعله حل جبار لمن يرغبون فى الحصول على شعر طويل وقوي بالإضافة انه يحسن من تدفق الدورة الدموية إلى فروة الرأس مما يعزز نمو الشعر بشكل صحي ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض لكم طريقة فعالة للقرنفل لتطويل وتكثيف الشعر.

طريقة استخدام القرنفل في تطويل الشعر

لتطويل وتكثيف الشعر باستخدام القرنفل يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية بسهولة في المنزل:

اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت القرنفل مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

دلكي فروة الرأس بالمزيج بلطف لمدة 5-10 دقائق لتحفيز الدورة الدموية.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم اغسليه بالشامبو.

الطريقة الثانية

قومي بغلي كوب من الماء وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من حبات القرنفل.

اتركيه ليبرد تماما ثم صفيه واحتفظي بالسائل في زجاجة بخاخ.

استخدمي البخاخ يوميا على فروة الرأس والشعر قبل النوم دون الحاجة للشطف.

الطريقة الثالثة

اطحني ملعقة صغيرة من حبات القرنفل، وأضيفيها إلى زيت الخروع أو زيت اللوز.

سخني الخليط قليلا دون أن يغلي ثم اتركيه ليبرد.

استخدميه كقناع للشعر مرتين أسبوعيا لتعزيز الطول والقوة.

يفضل اختبار القرنفل على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام للتأكد من عدم وجود أي تحسس.

ما هي أهم فوائد القرنفل للشعر

القرنفل يحتوي على العديد من الفوائد المغذية للشعر وفروة الرأس، حيث يعمل كحل طبيعي لتعزيز صحة الشعر إليك أهم فوائده: