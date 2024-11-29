طريقة عمل البطاطا بالبشاميل حلوى شتوية سهلة وبسيطة ومفيدة للأطفال

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر وصفة البطاطا بالبشاميل من أسهل وأسرع الوصفات الشتوية وتتميز بالمذاق الحلو الشهي، ويعتبر وجبة غذائية متكاملة صحية للأطفال، لاحتواء البطاطا على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وتعتمد طريقة صنعها على البطاطا المسلوقة وصوص البشاميل الذكى المستخدم فى الكثير من الأكلات المصرية، ولكن مع بعض التعديلات المناسبة لوصفة البطاطا الحلوة نقدم لكم طريقة عمل البطاطا بالبشاميل اللذيذة بأسهل الخطوات وبمقادير متوفر أغلبها في كل بيت.

مقادير البطاطا بالبشاميل

1 كيلو جرام من البطاطا الحلوة الطازجة.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة الطبيعية.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

لتر لبن كامل الدسم.

سودانى أو مكسرات أو جوز الهند وزبيب وقرفة وسكر الحشو أو حسب الرغبة.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من السكر .

طريقة عمل البطاطا بالبشاميل

فى البداية لكى نقوم بسلق البطاطا نصفها فى وعاء كبير الحجم. نذيب ربع كوب من السكر فى نصف كوب من الماء ونوزعه فوق البطاطا، يمكن اجتياز تلك الخطوة والاكتفاء بالماء فقط بدون سكر في حال كانت البطاطا حلوة. نترك البطاطا على نار عالية حتى الغليان نهدئ النار على البطاطا ونتركها لمدة 20 دقيقة أو حتى النضج. نقوم باختبار البطاطا بواسطة سكين للتأكد من تمام النضج. نبدأ فى تجهيز البشاميل، بوضع ملعقتين كبيرتين من الزبدة على النار ونضيف عليها ملعقتين كبيرتين من الدقيق ونقلب جيداً. ثم نسكب لتر من اللبن فوقهم تدريجياً، ونقلب بمضرب يدوى بطريقة سريعة لتجنب تكتل الخليط. نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام متوسط السمك. نهرس البطاطا جيدا فى وعاء حتى تكون بيوريه. نحضر صينية مدهونة بالزبدة ثم نضع البطاطا ونفردها جيدا بواسطة سباتيولا.

نضع طبقة من خليط القرفة والسكر أو جوز الهند أو الزبيب أو المكسرات المشكلة أو حسب الرغبة. نضيف طبقة البشاميل، ثم ندخلها إلى فرن مسخن مسبقا لمدة عشر دقائق. نضعها على الرف الأوسط لمدة عشر دقائق حتى تنضج، ثم تحت الشواية لمدة دقيقتين حتى يحمر الوجه. نقطعها إلى مربعات ونقدمها.

تقديم البطاطا بالبشاميل