نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اوعي ترمي هدومك .. خلطة مذهلة لإزالة بقع الزيت والحبر من ملابسك الملونة والبيضاء مهما كانت مستعصية في المقال التالي

كتب محمد سعد – بقع الزيت والحبر من أكثر أنواع البقع العنيدة التي يصعب تنظيفها من الملابس، والتي قد تسبب في عدم ارتداء الملابس مرة أخرى، بسبب هذه البقعة ولهذا نقدم لكي اليوم وصفة سهلة ومكوناتها متوفرة في كل منزل تمكنك من التخلص من بقع الزيت والحبر من الملابس بسهوله لتعود كالجديدة من دون التأثير في الالوان أو تلف الملابس.

تنظيف بقع الزيت والحبر من الملابس

تعد بقع الحبر من أكثر أنواع البقع المنتشغفي ملابس الاطفال في عمر المدرسة، بسبب وضع القلم في جيب الطفل، ولهذا يجب الامتناع عن هذه العادة، وإذا حدث وتم كسر القلم وتسبب في بقعة من الحبر أو حدوث بقعة زيت على الملابس يمكنك التخلص من البقعة من خلال الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من الخل.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من الشامبو.

ملعقة من الدقيق.

طريقة عمل الوصفة:

قومي بوضع المكونات من الخل والبيكنج بودر والشامبو والدقيق وفي طبق وقلبي حتي تتجانس جيدا. قومي بوضع الخليط على بقعة الملابس واتركيها لمدة ساعة. ثم قومي بدعك البقعة بفرشاة صغيرة وسوف تلاحظي اختفاء بقعة الزيت والحبر. ثم ضعي قطعة الملابس في الغسالة لتنظيف الملابس من آثار الخل. سوف تلاحظين أن الملابس اختفي من عليها البقع وإعادة لها زهوتها وترجع كالجديدة من دون ضرر الالوان .

تنظيف بقع الزيت والحبر من الملابس

كما يمكنك تنظيف بقع الزيت والحبر من الملابس باستخدام كلور الالوان من خلال الخطوات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

معلقة كبيرة من ملح الليمون.

عدد 2 ملعقة من كلور الألوان.

منظف الملابس.

يمكنك تطبيق الوصفة من خلال الخطوات التالية: