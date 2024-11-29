شكرا لاهتمامكم بخبر عن رسمياً .. فتح باب تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2024 دورة ضباط الصف والأفراد عبر kuwaitarmy.gov.kw وفقا لهذه الشروط على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلن الجيش الكويتي عن فتح باب تسجيل التطوع في الجيش الكويتي وذلك لجميع المواطنين الكويتيين من حاملين الشهادات الجامعية أو الثانوية العامة، حيث يمكن لكل راغب في العمل في الجيش الكويتي التسجيل في التطوع الذي تم الإعلان عنه من قبل الجيش، ولكم هذا الأمر يلزمه بعض الشروط والضوابط والتي نذكرها بالتوفيق في السطور التالية.

تسجيل التطوع في الجيش الكويتي

إن عملية تسجيل التطوع في الجيش الكويتي سهلة وبسيطة ويمكن تفعيلها من خلال عدة خطوات إلكترونية قامت وزارة الدفاع في الكويت بالإعلان عنها، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:

يتم التوجه إلى موقع تجنيد المتطوعين في الجيش الكويتي عبر الإنترنت.

احرص على كتابة كافة البيانات المطلوبة.

اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل وقم بالموافقة عليها.

اضغط على كلمة التالي حتى تنتقل إلى صفحة تسجيل البيانات الشخصية.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة واضغط على التعهد بصحة البيانات المرفقة.

قم بالضغط على إرسال الطلب حتى يتم مراجعتها من الجهات المختصة.

شروط التسجيل في الجيش الكويتي

هناك عدة شروط يجب توافرها قبل تسجيل التطوع في الجيش الكويتي ومن أهم هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون الشخص المتقدم للتطوع مواطن كويتي ومقيم داخل حدود الدولة الكويتية.

يعد حسن خلق المتقدم وحسن السير والسلوك وعدم اتهامه في أي قضية شرف من أهم شروط التسجيل.

يشترط أن لا يكون سن المتقدم أقل من 18 عام، كما يشترط أن لا يكون أكبر من 26 عام.

يشترط قدرة المتقدم الصحية والبدنية على التطوع.

عدم الفصل من أي جهة حكومية أخرى.

يشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 157 سم.

يتم تقديم استقالة المتطوع من الجهة التي يعمل بها وذلك في حالة تم قبوله في التطوع بشكل نهائي.

إن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة من الجهات المختصة.

مستندات التقديم في الجيش الكويتي

للتسجيل في الجيش الكويتي يجب تقديم المستندات المطلوبة وهي: