رسمياً .. فتح باب تسجيل التطوع في الجيش الكويتي 2024 دورة ضباط الصف والأفراد عبر kuwaitarmy.gov.kw وفقا لهذه الشروط
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عدن – محمد سعد – أعلن الجيش الكويتي عن فتح باب تسجيل التطوع في الجيش الكويتي وذلك لجميع المواطنين الكويتيين من حاملين الشهادات الجامعية أو الثانوية العامة، حيث يمكن لكل راغب في العمل في الجيش الكويتي التسجيل في التطوع الذي تم الإعلان عنه من قبل الجيش، ولكم هذا الأمر يلزمه بعض الشروط والضوابط والتي نذكرها بالتوفيق في السطور التالية.
تسجيل التطوع في الجيش الكويتي
إن عملية تسجيل التطوع في الجيش الكويتي سهلة وبسيطة ويمكن تفعيلها من خلال عدة خطوات إلكترونية قامت وزارة الدفاع في الكويت بالإعلان عنها، ومن أبرز هذه الخطوات ما يلي:
- يتم التوجه إلى موقع تجنيد المتطوعين في الجيش الكويتي عبر الإنترنت.
- احرص على كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- اطلع على الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل وقم بالموافقة عليها.
- اضغط على كلمة التالي حتى تنتقل إلى صفحة تسجيل البيانات الشخصية.
- قم بإرفاق المستندات المطلوبة واضغط على التعهد بصحة البيانات المرفقة.
- قم بالضغط على إرسال الطلب حتى يتم مراجعتها من الجهات المختصة.
شروط التسجيل في الجيش الكويتي
هناك عدة شروط يجب توافرها قبل تسجيل التطوع في الجيش الكويتي ومن أهم هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم للتطوع مواطن كويتي ومقيم داخل حدود الدولة الكويتية.
- يعد حسن خلق المتقدم وحسن السير والسلوك وعدم اتهامه في أي قضية شرف من أهم شروط التسجيل.
- يشترط أن لا يكون سن المتقدم أقل من 18 عام، كما يشترط أن لا يكون أكبر من 26 عام.
- يشترط قدرة المتقدم الصحية والبدنية على التطوع.
- عدم الفصل من أي جهة حكومية أخرى.
- يشترط أن لا يقل طول المتقدم عن 157 سم.
- يتم تقديم استقالة المتطوع من الجهة التي يعمل بها وذلك في حالة تم قبوله في التطوع بشكل نهائي.
- إن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات والمقابلة الشخصية المقررة من الجهات المختصة.
مستندات التقديم في الجيش الكويتي
للتسجيل في الجيش الكويتي يجب تقديم المستندات المطلوبة وهي:
- النسخة الأصلية من البطاقة المدنية.
- شهادة الميلاد الأصلية.
- آخر شهادة دراسية حصل عليها المتقدم، مع تصديقها من وزارة التربية.
- كتاب من ديوان الخدمة المدنية لمن تجاوز سن 18 عامًا.
- إذن توظيف صادر من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية لمن بلغ 18 عامًا.
- شهادة “لمن يهمه الأمر” من التأمينات الاجتماعية يتم استخراجها عبر تطبيق “سهل”.
- نسخة من جنسية الأب والأم.
- شهادة “لمن يهمه الأمر” من هيئة القوى العاملة عبر تطبيق “سهل”.
- في حال وفاة أحد الوالدين، يجب تقديم شهادة الوفاة.
- صور شخصية حديثة بمقاس 4×6، يظهر فيها المتقدم مرتديا غترة وعقال، على أن تكون الصور غير جانبية وغير فورية وخالية من اللحية.
- بالنسبة للمتزوجين: تقديم عقد الزواج الأصلي مع نسخة منه ونسخة من جنسية الزوجة.
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