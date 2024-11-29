نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد صدور الأهلية … متى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 ومصير الدعم الإضافي بعد القرارات الجديدة؟ البرنامج يجيب في المقال التالي

كتب محمد سعد – متى موعد صرف حساب المواطن الدفعة 85 في حسابات المستفيدين المؤهلين من أكثر الأسئلة المنتشرة عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت، وأعلن الحساب الرسمي للبرنامج من خلال موقع أكس الإلكتروني عن ظهور نتائج الأهلية لدفعة أكتوبر، ولكن يجب أن يكون التسجيل في منصة حساب المواطن مكتملا قبل يوم 9 نوفمبر للدخول في دورة الأهلية لشهر ديسمبر القادم، ومن خلال هذا التقرير سنقوم بعرض موعد استلام حساب والمواطن وكيفية تقديم اعتراض مالي على الدفعة المستحقة.

متى موعد صرف حساب المواطن؟

تاريخ نزول حساب المواطن الشهري يكون في يوم ١٠ كل شهر بالتقويم الميلادي، وأعلنت خدمة المستفيدين لبرنامج حساب المواطن أن الدعم المقرر للدفعة 84 سينزل في حسابات المستفيدين منذ الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 9 جمادي الآخر عام ١٤٤٦ هجرية الموافق 10 ديسمبر ٢٠٢٤ ميلادية، ويمكنكم الدخول على أيقونة الدفعات المالية للاستعلام عن نزول حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

متى ينزل حساب المواطن بنك الراجحي؟

يختلف توقيت وموعد صرف حساب المواطن في الحساب البنكي للمستفيد حسب مواعيد العمل في البنوك، حيي ينزل الدعم في بنك الراجحي في الساعة العاشرة صباحاً، وينزل الدعم في حسابات كافة المستفيدين بالتدريج، وفي حال وجود نقص بمبلغ الدعم يمكنكم تقديم اعتراض مالي من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى حسابك في موقع حساب المواطن الإلكتروني. توجه إلى الصفحة الخاصة بالدفعات المالية. انقر على قائمة الدفعات. تظهر أمامك تفاصيل كل دفعة مالية. انقر على زر تقديم الاعتراض. تقديم الاعتراض على الدفعات المالية. تحديد نوع الاعتراض ما بين الخيارات التالية: دفعة ناقصة أو صفر.

دفعة لم تستلم مع تقديم كشف حساب.

انقر على زر إرسال لتأكيد تقديم الاعتراض.

متى ينتهي الدعم الإضافي لحساب المواطن؟

وجه خادم الحرمين الشريفين بتمديد برنامج حساب والمواطن، واستمرار صرف الدعم الإضافي من برنامج حساب المواطن للمستفيدين المؤهلين في البرنامج لعام كامل حتى نهاية عام 2025، مع استمرار استقبال طلبات المواطنين غير المستفيدين من الدعم للتسجيل في البرنامج، وذلك في ضوء اهتمام القيادة الكريمة برعاية أبناء الوطن وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

صوتك مسموع حساب المواطن

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة صوتك مسموع حساب المواطن للتواصل مع فريق خدمة العملاء في حال الرغبة في تقديم شكوى أو اعتراض أهلية حساب المواطن، وتهدف الخدمة إلى تحقيق أعلى مستوى للتواصل المباشر بين المستفيدين والقائمين على البرنامج، وتعمل الخدمة على مدار 24 ساعة لحل المشكلات التي قد يواجهها المستفيد في أسرع وقت.

رقم اعتراض حساب المواطن

توفر وزارة الموارد البشرية رقم تواصل حساب المواطن 19912، حيث يتم الرد على استفسارات المواطنين من خلال مركز الاتصال الموحد من الأحد إلى الخميس م الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثامنة مساءً، ويمكن للمواطن تقديم الاعتراض أو الشكاوى عبر الرقم وتقديم الاعتراضات والاقتراحات والأسئلة حول الدعم.