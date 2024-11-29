شكرا لاهتمامكم بخبر عن دعم مصر .. خطوات تحديث بطاقة التموين MiSR.gov.eg بالموبايل 2024 هل يتم إضافة المواليد الجدد؟ على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية عن ضرورة أن يتم تحديث بيانات بطاقة التموين الذي يتم من خلالها الحصول على السلع الأساسية للعديد من الأسر المصرية، حيث يجب تسجيل المستفيدين من البطاقة بالوقت الراهن وحذف المتوفين أو الذين لهم سكن وحياة مستقلة عن الأسرة، وتقوم منصة مصر الرقمية بتوفير خدمة تحديث بطاقة التموين وتسجيل كافة البيانات اللازمة، كما يمكن تقديم الاعتراض على الصرف حسب ألية الاعتراض المعروفة.

يعتبر صرف السلع التموينية من أكثر ما يعتمد عليه العديد من الأسر المصرية، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار الكبير للسلع الأساسية في السوق المصري، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمول الأسر المحتاجة للدعم ببطاقات التموين، وتقوم الوزارة بإضافة عدد من السلع الضرورية للبطاقات بينما تقوم بحذف سلع أخرى، ويكون وفق اعتباراتها المحددة، ويستفيد من دعم بطاقات التموين الآلاف من الأسر المصرية، ويكون عليهم بشكل مستمر تحديث البيانات.

شروط استحقاق الدعم الشهري لبطاقة التموين

قامت الآلاف من الأسر المصرية بالتسجيل في بطاقات التموين منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك في وضع اقتصادي محدد للدولة المصرية، ولم تقم وزارة التموين والتجارة الخارجية بتغيير استحقاق هذا الدعم بالرغم من تغير الظروف الاقتصادية، وتدعم الوزارة الآلاف من الاسر بهذا الدعم، ويتم تحديث بيانات البطاقات للتأكد من استمرار الاستحقاق، وتتلخص شروط استحقاق بطاقة التموين للسلع الأساسية فيما يلي:

أن يكون المسجل من الجنسية المصرية.

يكون صاحب البطاقة هو رب الأسرة.

يجب أن يقل الدخل الشهري عن المستوى المحدد للحياة الكريمة.

شروط استمرار بطاقة التموين

يستمر الحصول على دعم البطاقات التموينية لصرف السلع الأساسية، الخبز والزيت والسكر والأرز والمكرونة وغيرها مع الالتزام بالشروط التالية:

تحديث بيانات البطاقة بالمواعيد المحددة.

استمرار الوضع المالي لصاحب البطاقة واستمرار الاحتياج إلى الدعم.

حذف الذين خرجوا من الأسرة، بالوفاة أو الزواج أو السفر، من بطاقة التموين.

استمرار الصرف بالمواعيد المحددة، وغذا لم تصرف السلع لفترة كبيرة يتم إيقاف البطاقة.

خطوات تحديث بطاقة التموين من منصة دعم مصر

يمكن تحديث البيانات من الموبايل عبر تنزيل تطبيق التموين الخاص بدعم مصر من جوجل بلاي. أو يتم الدخول على رابط رابط منصة مصر رقمية. اختر «خدمات التموين» من الخيارات المتاحة. اضغط على «تفعيل بطاقة التموين». أدخل البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية. قم بكتابة تفاصيل المستفيدين من البطاقة. يقوم بالضغط على أيقونة «موافق» ثم «التالي».

ستتلقى رسالة نصية على رقم هاتفك تحتوي على كود التفعيل.