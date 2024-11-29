رابـط حجز جواز السفر سوريا 2024 عبر موقع وزارة الداخلية السورية syrianembassy .. اعــرف كم يكلف الجواز وأهم المستندات المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت الحكومة السورية منصة إلكترونية لتسهيل عملية حجز مواعيد استخراج وتجديد جواز السفر سوريا، مما يهدف إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة، ويمكن للراغبين في إصدار جواز سفر جديد أو تجديد الحالي أو تعديل البيانات حجز موعد إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السورية، ولمزيد من التفاصيل الخاصة حول رابط حجز جواز السفر سوريا تابعوا معنا هذا المقال.

حجز جواز السفر سوريا

تعد منصة حجز جواز السفر سوريا خطوة هامة للمواطنين الراغبين في السفر خارج سوريا، حيث تهدف المنصة إلى تسهيل عملية إصدار أو تجديد جواز السفر من خلال توفير معلومات شاملة حول الإجراءات والمستندات المطلوبة، مما يسهم في تسريع إتمام العملية بسهولة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية السورية أن رسوم استخراج جواز السفر العادي تبلغ 312,700 ليرة سورية، بينما تتراوح رسوم الحجز الإلكتروني بين 70 و100 ألف ليرة، أما بالنسبة للمغتربين فيتطلب تقديم شهادة إقامة أو الجواز القديم، مع إثبات خلو المتقدم من أي موانع قانونية للحصول على الجواز.

مستندات جواز السفر السوري

تقوم المنصة بعرض الأوراق والوثائق اللازمة للحصول على جواز السفر السوري، هذه الوثائق تتمثل في الآتي:

وثيقة الخدمة العسكرية (للمتقدمين الذكور).

تصريح وظيفي معتمد (للموظفين).

موافقة ولي الأمر (إذا كان المتقدم قاصرا).

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية أو أي مستند يثبت الجنسية السورية.

استمارة طلب جواز السفر مكتملة البيانات.

صور شخصية حديثة.

إيصال دفع الرسوم الخاصة بالجواز.

خطوات حجز جواز السفر سوريا

يمكن للمستخدمين حجز موعد عبر رابط منصة حجز جواز السفر السوري لزيارة مكتب الجوازات في مدينتهم وتقديم الوثائق المطلوبة، مما يسهل ويسرع عملية الحصول على جواز السفر، وتكون خطوات الحجز بالشكل التالي: