شكرا لاهتمامكم بخبر عن هتبقي بيضا زي القشطة .. جربي وصفة الفازلين لتفتيح تحت الابط والمناطق الحساسة وإنتاج الكولاجين للبشرة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الفازلين التفتيح تحت الابطين والأماكن الحساسة، يعد من أقوي الوصفات التي تخلصك من الاسمرار في منطقة الابط أو المناطق الحساسة مهما كانت درجة الاسمرار، حيث يعمل الفازلين على توحيد لون البشرة والتخلص من الجلد الميت مما يساهم في تجديد خلايا البشرة، ولهذا فإن ماسك الفازلين والنشا مناسب لكل عروسة مقبلة على الزواج أو للمرأة التي تريد أن تكون عروسة طوال الوقت وتحافظ على شبابها.

الفازلين لتفتيح تحت الابط والمناطق الحساسة

يعد تحت الابط أو المناطق الحساسة أكثر الأماكن عرضه التعرق طوال اليوم،ولهذا فإنهم من أكثر المناطق التي تكون اغمق من لون الجسم، وهذا الأمر يسبب الضيق والإحراج لعدد كبير من السيدات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار تقشير المواد الكيميائية في العيادات التجميلية ولهذا فإن الوصفات الطبيعية هي الأوفر والاضمن، ولهذا نقدم لكي وصفة الفازلين والنشا لتكوني ملكة ناصعة البياض والجمال في اسرع وقت، ويمكنك تحضير ماسك النشا والفازلين من خلال تجهيز المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من الفازلين.

معلقة كبيرة من بودرة الأطفال.

معلقة كبيرة من اللبن البودر.

معلقة زيت الزيتون.

ماء ورد.

الفازلين والنشا لتفتيح الابطين

في طبق قومي بوضع النشا وبودرة الاطفال واللبن البودر واخلطي المكونات الجافة جيدا. ثم قومي بوضع الفازلين وزيت الزيتون وماء الورد وقلبي المكونات حتي تحصلي على قوام كريمي. ثم اغسلي منطقة تحت الابط أو المناطق الحساسة. وجففي المنطقة جيدا ثم قومي بوضع الماسك عليها. اتركي الماسك لمدة 25 دقيقة ثم اغسلي المنطقة بالماء البارد. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بياض ناصع وتوحيد لون البشرة.

تبيض تحت الابطين