بسكويت الخلاط السريع .. بـ مكون تكلفته 5 جنيه اعملي أكثر من 70 بسكوتة مقرمشة ناعمة وخفيفة تذوب في الفم
شارك
عدن – كتب محمد سعد – بسكويت الخلاط السريع أوفر وأسهل بسكويت في عشر دقائق فقط سوف تعملي أكثر من 70 بسكوته بدون سمن ولا زبدة، وبدون مضرب كهربائي ولا مضرب يدوي، كل المكونات في الخلاط وفي عشر دقائق سوف تصنعي أحلي بسكويت اقتصادي وهش ومقرمش، كما سوف نعرض لكي سر بديل الزبدة والسمن في البسكويت فقط بمكون واحد فقط يغنيكي عن الزبدة في البسكويت ولا يفرق في الطعم.
مقادير بسكويت الخلاط السريع
تعد وصفات البسكويت من أفضل الوصفات التي تفضلها ربات البيوت في الأيام الحالية، لكونها مناسبة لفصل الشتاء مع تناولها بكوب شاي ساخن ومناسبة جدا للاطفال في اللانش بوكس، ولكن مع ارتفاع أسعار الزبدة والسمن تتراجع العديد من الأمهات في صنع البسكويت في المنزل ولكن النشا يعطيكي نفس قوام الزبدة في البسكويت وتكلفته في حدود الخمس جنيهات فقط، وتأتي مقادير بسكويت الخلاط السريع كالتالي:
- عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض أو ما يعادل 165 جرام.
- كوب إلا ربع من الزيت النباتي أو ما يعادل 175 ملي.
- نصف ملعقه صغيره فانيليا.
- رشة ملح.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- معلقة صغيرة من تانج البرتقال.
- معلقة كبيرة من تانج البرتقال.
- كوب إلا ربع نشأ أو ما يعادل 100 جرام.
- ثلاث أكواب وربع كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات أو ما يعادل 400 جرام.
طريقة عمل بسكويت الخلاط الاقتصادي
- في الخلاط الكهربائي قومي بوضع البيض وعليه مقدار السكر الأبيض والفانيليا.
- قومي بتشغيل الخلاط الكهربائي لمدة خمس دقائق حتي يذوب السكر تماماً.
- ثم قومي بوضع مقدار الزيت ومقدار تانج البرتقال وبشر البرتقال واخفقي بالخلاط لمدة خمس دقائق.
- ثم في وعاء عميق قومي بنخل الدقيق والنشا والبيكنج بودر ورشه الملح.
- ثم أضيفي مقدار الخليط السائل على خليط الدقيق وقلبي المكونات حتي تتجانس.
- لا تطيلي عجن البسكويت فقط حتي يختفي الدقيق.
- اتركي العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة.
- قومي بتشكيل كرات البسكويت وادخلي البسكويت الفرن الساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة.
- ثم رصي وحدات البسكويت والتي يبلغ عددها أكثر من 70 بسكوته في علبه محكمة الغلق حتي يظل محتفظ بقرمشته.
شارك