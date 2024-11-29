بسكويت الخلاط السريع .. بـ مكون تكلفته 5 جنيه اعملي أكثر من 70 بسكوتة مقرمشة ناعمة وخفيفة تذوب في الفم

عدن – كتب محمد سعد – بسكويت الخلاط السريع أوفر وأسهل بسكويت في عشر دقائق فقط سوف تعملي أكثر من 70 بسكوته بدون سمن ولا زبدة، وبدون مضرب كهربائي ولا مضرب يدوي، كل المكونات في الخلاط وفي عشر دقائق سوف تصنعي أحلي بسكويت اقتصادي وهش ومقرمش، كما سوف نعرض لكي سر بديل الزبدة والسمن في البسكويت فقط بمكون واحد فقط يغنيكي عن الزبدة في البسكويت ولا يفرق في الطعم.

مقادير بسكويت الخلاط السريع

تعد وصفات البسكويت من أفضل الوصفات التي تفضلها ربات البيوت في الأيام الحالية، لكونها مناسبة لفصل الشتاء مع تناولها بكوب شاي ساخن ومناسبة جدا للاطفال في اللانش بوكس، ولكن مع ارتفاع أسعار الزبدة والسمن تتراجع العديد من الأمهات في صنع البسكويت في المنزل ولكن النشا يعطيكي نفس قوام الزبدة في البسكويت وتكلفته في حدود الخمس جنيهات فقط، وتأتي مقادير بسكويت الخلاط السريع كالتالي:

عدد 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض أو ما يعادل 165 جرام.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي أو ما يعادل 175 ملي.

نصف ملعقه صغيره فانيليا.

رشة ملح.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقة صغيرة من تانج البرتقال.

معلقة كبيرة من تانج البرتقال.

كوب إلا ربع نشأ أو ما يعادل 100 جرام.

ثلاث أكواب وربع كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات أو ما يعادل 400 جرام.

طريقة عمل بسكويت الخلاط الاقتصادي