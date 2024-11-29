شكرا لاهتمامكم بخبر عن أخر تحديث .. سعر الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 .. ارتفاع جديد في الأسعار بالصاغة اليوم على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – سجل الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، ارتفاع طفيف في الأسعار في سوق الصاغة اليوم مع بداية التعاملات علي الرغم من أنخفاض سعر الذهب في السوق المحلي بالتعاملات المسائية للذهب أمس، حيث أرتفع سعر المعدن الأصفر في السوق المحلي للذهب وذلك بعد ما ارتفع السعر قليلاً في السوق العالمي في بداية تعاملات اليوم الجمعة.

حقق الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر ارتفاع جديد في الأسعار، ليسجل عيار 24 اليوم 4205.75 جنية للشراء و4180 جنية للبيع، وسجل عيار 22 اليوم 3855.25 جنية للشراء و3830 جنية للبيع، بينما ارتفع سعر عيار 21 اليوم ليسجل 3680 جنية مصري للشراء و3660 جنية مصري للبيع، واستقر سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 3154.25 جنية للشراء و3130 جنية للبيع، وهذه الأسعار بدون المصنعية والدمغة.

سعر الجنية الذهب اليوم

ارتفع سعر الجنية الذهب اليوم في التعاملات الصباحية علي الذهب بقيمة 40 جنية مصري ليسجل 29440 جنية مصري للشراء و 29280 جنية مصري للبيع، ويزن الجنية الذهب 8 جرام من عيار 21 وهو من أكثر مصادر الاستثمار في الذهب وذلك بسبب انخفاض سعر المصنعية علية حيث يتم وضع 300 جنية فقط مصنعية علي الجنية الذهب.

سعر الذهب اليوم عالمياً

سجل الذهب اليوم في السوق العالمي 2658.46 دولار أمريكي للأونصة “الأوقية” حيث شهد الذهب ارتفاع جديد في الاسعار في تعاملات اليوم علي المعدن الأصفر بعد سلسلة من الانخفاضات في الاسعار بدأت منذ بداية الأسبوع الحالي، ثم اتجه المؤشر نحو الارتفاع، والجدير بالذكر بإن بعض التقارير اشارت بارتفاع السعر العالمي للذهب ليصل إلي 2800 دولار للأونصة ثم 3000 دولار مع بداية العام الجديد 2025.

سعر مصنعية الذهب

تختلف سعر مصنعية الذهب وفقاً لعدة عوامل وهي العيار والتاجر والشركة المصنعة للذهب، ولكن وفقاً لشبعة الذهب في الغرفة التجارية بإن سعر المصنعية علي الذهب تتراوح ما بين 100 إلي 200 جنية مصري لعيار 21 و 150 جنية إلي 250 جنية لعيار 18، ولكن يوجد بعض المشغولات الذهبية التي يرتفع سعر المصنعية فيها لأكثر من 350 جنية للجرام، وبالنسبة للسبائك الذهبية فإن المصنعية عليها تكون من 75 إلي 125 جنية مصري، ولكن تقل قيمة المصنعية علي السبائك بزيادة الوزن.