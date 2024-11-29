الحق استثمر وهات ذهب .. أسعار الذهب وعيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة

عدن – كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات، وذلك عقب التراجع الذي سجله يوم أمس، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلي بمقدار 5 جنيهات، ومع بداية التعاملات الصباحية اليوم داخل محال الصاغة في مصر ووفقًا لآخر البيانات، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3675 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024

شهدت أسعار الذهب اليوم تذبذبًا في مستويات الطلب محليًا، متأثرة بانخفاض الإقبال على المعدن الأصفر ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية في البورصة العالمية للمعادن خلال جلسة التداول الحالية، مما أثر بشكل مباشر على حركة الأسعار في الأسواق المحلية ونقدم لكم عبر موقع “الكويت الاخباري” اسعار الذهب اليوم في مصر وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3675 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18: سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3150 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب: استقر سعر الجنيه الذهب عند 29400 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا: على الصعيد العالمي، بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2641 دولارًا.

‎سعر سبيكة الذهب btc اليوم الجمعة 29-11-2024

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 تغيرات ملحوظة وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب المتخصصة في متابعة أسعار الذهب حيث يتراوح سعر سبيكة الذهب BTC بين 4,387 جنيهًا و 496,870 جنيهًا، ويعتمد ذلك على وزن السبيكة، وفيما يلي نستعرض أسعار سبائك الذهب BTC اليوم:

سبيكة ذهب BTC وزن 1 جرام (عيار 24): سجلت 4,387 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 2.5 جرام: سجلت 10,780 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 5 جرامات: سجلت 21,395 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 10 جرامات: سجلت 42,780 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 20 جرامًا: سجلت 85,520 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 50 جرامًا: سجلت 213,600 جنيهًا.

سبيكة ذهب BTC وزن 100 جرام: سجلت 427,100 جنيه.

سبيكة ذهب BTC وزن 116.65 جرام: سجلت 496,870 جنيهًا.

وتتبع هذه الأسعار للسبائك الذهبية أوزان مختلفة تبدأ من 1 جرام حتى 116.65 جرامًا، وتعد سبائك الذهب BTC من الخيارات المفضلة للمستثمرين والمواطنين المهتمين بشراء الذهب لانها تباع في جميع انحاء العالم وتعتبر موثوقة بالنسبة لمحال الصاغة.