نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 في السعودية … استقرار نسبي في الأسعار في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 نوفمبر حالة من الاستقرار النسبي للأسعار في المملكة العربية السعودية وذلك حسب ما نشرة موقع gold-price والمسؤول عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية والذي أوضح استقرار الأسعار مقارنة بسعر الذهب في السوق العالمي، وأوضحت التقارير بإن المعدن الأصفر حقق خسارة بقيمة 2% هذا الأسبوع مقارنة بسعرة مع بداية الشهر الجاري.

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الجمعة

سجل الذهب اليوم في المملكة العربية السعودية عيار 24 سعر 318.25 ريال سعودي، بينما استقر عيار 21 اليوم عند 278.50 ريال سعودي، ووصل الذهب عيار 18 اليوم إلي 238.75 ريال سعودي، بينما سجلت أوقية الذهب اليوم “الأونصة” 31.5 جرام من عيار 24 سعر 9900.25 ريال سعودي.

سعر الذهب اليوم عالمياً

شهد سعر الذهب اليوم في السوق العالمي ارتفاع طفيف في بداية التعاملات الصباحية علي المعدن الأصفر بدعم من الدولار حيث إن اسعار الذهب غير مستقرة هذه الفترة، وارتفعت المعاملات الفورية للذهب بمقدار 0,7% اليوم لتصل إلي 2600 دولار أمريكي للأونصة، علي الرغم من خسارة الذهب 2% منذ بداية الأسبوع الجاري علي الرغم من الارتفاع.

والجدير بالذكر بإن سعر الذهب وصل لأقصي مستوي له في نهاية شهر أكتوبر الماضي حيث سجلت الأونصة 2756 دولار أمريكي ثم أنخفض سعر الذهب بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ويتوقع ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي ليصل إلي 2800 دولار أمريكي للأونصة مع حلول العام الجديد 2025، وذلك وفقاً للتقارير العالمية والتي تتوقع ارتفاع سعر الذهب.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

جاء اسعار السبائك الذهبية اليوم في السعودية وفقاً للأتي:-