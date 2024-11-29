موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية

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عدن – محمد سعد – يهتم جميع أولياء الأمور وطلاب الصف الإعدادي والابتدائي بموعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصريه موعد امتحانات نصف العام 2025 بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة العربي واللغات وقد أصدرت الموعد وفقا للخريطة الزمنية الرسمية والمعتمدة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2025، وإليكم في هذا المقال موعد بدء الامتحانات وموعد انتهائها.

أعلنت وزراه التربية والتعليم أن موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية (الابتدائية والاعدادية) ستنعقد في يوم السبت الموافق 11 يناير 2025 وموعد امتحانات نصف العام 2025 للشهادة الإعدادية هو يوم السبت الموافق 18 يناير 2025.

وموعد امتحانات نصف العام 2025 لجميع صفوف لنقل الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي من يوم 11 يناير 2025 حتي يوم 16 يناير 2025 حيث تستمر الامتحانات أسبوع واحد.

وستستمر امتحانات الشهادة الإعدادية من يوم 18 يناير 2025 حتي يوم 23 يناير 2025 وستستمر أسبوع واحد أيضا.

موعد إجازة نصف العام 2025 لصفوف النقل بكل المراحل التعليمية والشهادة الإعدادية

يحل موعد اجازة نصف العام من يوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025 وستستمر لمدة أسبوعين وتنتهي يوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

تعليمات امتحانات نصف العام 2025 من وزارة التربية والتعليم

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد امتحانات نصف العام 2025 لصفوف كما قامت بالإعلان عن عدد من التعليمات الهامة للطلاب الهيئه العاملة بالتدريس فقامت بالتأكيد على الآتي:

يحب التشديد على الطلاب بعدم إحضار الهاتف المحمول داخل اللجنة.

يجب عدم إحضار اي أوراق او كتب تهص المادة الممتحنة داخب اللجنة.

تنبيهات الوزارة للهيئة العاملة بالتدريس