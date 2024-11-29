وقتـــاش الامتحانــات .. وزارة التربية العراقية توضح موعد امتحانات نصف السنة 2025 والعطلة الرسمية – الكويت الإخباري

عدن – كتب محمد سعد – يرغب جميع الطلاب بالتعرف على موعد امتحانات نصف السنة 2025 لذلك قامت وزارة التربية بالعراق بتحديد موعد الاختبارات وقامت بالإعلان عنها من خلال الصفحات الإلكترونية التابعة لها، ووفقا لما نقلته الجهات التعليمية أن تم وضع خطط من أجل سير العملية الامتحانية بدقة، وأكدت على وجود رقابة مشددة وذلك من أجل توفير العدالة والشفافية في وضع الدرجات، ويجب العلم أن الاختبارات تعمل على تحديد مستوى الطالب التعليمي، سوف نقدم لكم اليوم في السطور القادمة موعد الاختبارات.

وفقا لما نقلته وزارة التربية بالعراق أن اختبارات منتصف العام سوف تبدأ من يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يناير 2025 وسوف تنتهي يوم الخميس الموافق 30 من يناير 2025، وبناء على ذلك سوف تبدأ عطلة منتصف العام في اليوم الأول من فبراير 2025 والتي من المقرر أن تستمر لمدة خمسة عشر يوم.

استعدادات الوزارة الاختبارات منتصف العام

تقوم وزارة التربية بالعراق بوضع خطط من أجل سير العملية الامتحانية بدقة وذلك من خلال التالي:

في البداية تحرص على وضع الجداول الزمنية لكافة المراحل التعليمية.

تقوم بالحرص على توفير مراقبة متخصصة وذلك من أجل توفير الشفافية والعدل.

تحرص على توفير المستندات والأوراق اللازمة لأداء الاختبارات.

تقوم الوزارة بمراقبة الامتحانات من خلال استخدام التكنولوجيا.

أهمية اختبارات منتصف العام

تساعد في التعرف على مستوى الطالب الأكاديمي ومدى استيعاب الطالب للمنهج المقرر عليه.

لها دور بارز في مساعدة المعلمين في وضع خطط الفصل الدراسي الثاني.

تساعد اختبارات منتصف العام في تعزيز ثقة الطالب والاستعداد للمراحل التعليمية الآتية.

تعمل على تحديد نقاط القوة والضعف لدى الطالب.

التحديات التي تواجه التلاميذ أثناء الاختبارات

صعوبة تنظيم الوقت بين المواد وذلك بسبب فترة الوقت المحدودة.

يكون الطالب بحاجة إلى مراجعة كم كبير من المقررات.

الضغوطات النفسية والتي تسبب التوتر والقلق لدى الطالب.

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