نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار رسمي ببدء نزول راتب الضمان الاجتماعي الدورة 36 وراتبين آخرين للمستحقين وحسم مصير الزيادة الملكية الجديدة 20% خلال ساعات في المقال التالي

كتب محمد سعد – الضمان الاجتماعي المطور أحد برامج الدعم الغير حكومية، تعتمد تلك البرامج في المقام الأول على أموال الزكاة والصدقات، وتشرف زارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، البرنامج الذي يخدم الملايين من مواطني المملكة العربية السعودية، وقبل ساعات من صرف الدورة 36 نوضح آخر أخبار الضمان المطور.

نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور

خلال ساعات ومع عودة الدوام البنكي يبدأ صرف المبالغ المالية لكافة المؤهلين للدورة 36 من مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث أكدت وزارة الموارد البشرية على عدم تغيير موعد الصرف، وبناء عليه فبداية من الساعات الأولى لصباح الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024 يبدأ الكثير من المستفيدين صرف دعمهم الشهري، ويستمر الإيداع بباقي البنوك حتى نهاية الدوام في تمام الساعة الرابعة عصراً.

صرف راتبين مع الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية أبريل الماضي، عن قرار توحيد موعد صرف كافة أنظمة التقاعد في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبناء عليه فإن يوم الحد القادم سيوافق صرف راتب الضمان الاجتماعي ورواتب منتسبي التأمينات الاجتماعية ومنتسبي التقاعد، ومن الممكن أن يتم نزول الدعم الزراعي، حيث يتم صرفه في نفس الموعد شهرياً، ولكن يتم تأخير صرفه أغلب الأوقات ليوم 3 أو 4 ميلادي.

زيادة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور

بعد صدور التوجيهات الملكية الأخيرة بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، مع تمديد الزيادة الملكية المؤقتة عام كامل، انتشرت العديد من الأخبار عن أنه سيتم صرف زيادة جديدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمواجهة الغلاء المعيشي، وحقيقة الأمر انه لم يتم صدور أي قرارات تؤكد ذلك الخبر، ولم يصدر قرار رسمي بذلك، وبناء عليه فسينزل راتب الضمان المطور القادم وفق سلم الرواتب للعام 2024، بدون أي زيادات.

قنوات التواصل مع دعم الضمان

يمكن التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطور، عبر قنوات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفق لما يلي: