شكرا لاهتمامكم بخبر عن تمويل شخصي سريع 30,000 ريال نقداً بدون كفيل وبالتقسيط حتى 60 شهر للسعوديين والمقيمين على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الأشخاص السعوديين وأيضاً المقيمين ويحتاجون إلى كاش من أجل تمويل متطلباتهم المختلفة يمكنهم الحصول على تمويل ذات مبالغ مالية مختلفة حيث متاح تمويل شخصي سريع يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 300 ألف ريال سعودي ودون أشتراط لوجود كفيل وذلك من خلال شركة عبداللطيف جميل والتي تحاول إلى تقديم منتجات تمويلية ميسرة للعملاء.

ميزات التمويل الشخصي من شركة عبداللطيف جميل

شركة عبداللطيف جميل تقدم للعملاء الذين يريدون الحصول على تمويل شخصي تقدم لهم تمويل نقدي سريع متوافق مع ضوابط الشريعة بالمملكة كما لهذا التمويل مجموعة من الميزات الأخرى وهي كما يلي

ميزة التمويل الشخصي عبر شركة عبداللطيف جميل أنه متاح بصورة نقدية فورية. كما يتميز التمويل الشخصي عبر عبداللطيف جميل أن التمويل لا يشترط وجود كفيل. ميزة التمويل الشخصي أيضاً عبر شركة عبداللطيف جميل بأن فترة سداد قيمة التمويل تبدأ من عام وتصل إلى 60 شهر. 10 آلاف ريال سعودي هو الحد الأدنى لمبلغ التمويل الشخصي. بينما يصل الحد الأقصى لمبلغ التمويل الشخصي حتى 300 ألف ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي عبر شركة عبداللطيف جميل

شركة عبداللطيف جميل وفرت التمويل الشخصي السريع لمختلف العملاء بمختلف القطاعات ولكي يتمكن المتقدم من الإيداع الفوري يجب أن يكون المتقدم لديه توفير الضوابط التالية

3000 ريال سعودي هو الراتب الشهري الذي حددته الشركة للعميل المتقدم. كما حددت شركة عبداللطيف جميل أيضاً سن المتقدم يبدأ من 22عام وحتى 65 عام. كلا المواطنين السعوديين والمقيمين يمكنهم التقديم لطلب التمويل السريع. العملاء العاملين بكل من القطاع الحكومي أو الخاص يمكنهم الإستفادة من التمويل.

طلب التمويل الشخصي السريع من عبداللطيف جميل

من خلال الإنترنت وبتحميل تطبيق شركة عبداللطيف جميل يمكن الحصول على التمويل وذلك بإتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط شركة عبداللطيف جميل بالمملكة. بعد ذلك الدخول إلى رابط التمويل الشخصي النقدي. تحميل تطبيق شركة عبداللطيف جميل. ثم يتم إنشاء حساب للعميل المتقدم. ملئ نموذج طلب التمويل. التقديم لطلب التمويل. يحصل العميل على الموافقة الفورية بعد التأكد من توافر الشروط الإيداع الفوري لمبلغ التمويل في حساب العميل.

حاسبة التمويل الشخصي من شركة عبداللطيف جميل

تتيح شركة عبداللطيف جميل للأشخاص المقبلين على طلب التمويل الشخصي من الشركة إمكانية التعرف على تفاصيل التمويل الشخصي ومعرفة المزيد حول قيمة القسط الشهري الواجب سداده شهرياً وذلك من خلال الدخول على حاسبة التمويل الشخصي وإدخال البيانات المطلوبة وتظهر الحاسبة قيمة القسط الشهري.