شكرا لاهتمامكم بخبر عن النصر ضد ضمك .. القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي في الجولة الـ12 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تستضيف أرضية ملعب الأول بارك اليوم الجمعة 29 نوفمبر مواجهة قوية تجمع بين فريق النصر السعودي ونظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، ويترقب عشاق كرة القدم هذه المباراة التي تشهد تنافس كبير بين فريق يسعى للمنافسة على الصدارة وآخر يطمح لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على القنوات الناقلة لدوري روشن السعودي وموعد مباراة النصر ضد ضمك.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ضمك

سيتم بث مباراة النصر وضمك مباشرة عبر شبكة قنوات SSC السعودية على شبكة قنوات SSC Sport السعودية، وبالتحديد عبر قناتي SSC 1 HD، SSC 5 HD كما سيتولى التعليق على اللقاء كل من مشاري القرني وحاتم بطيشة، ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:



ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، جمعها من 11 مباراة حقق خلالها 6 انتصارات و4 تعادلات وتعرض لهزيمة وحيدة، ويتطلع الفريق بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع الهلال الوصيف الذي يملك 28 نقطة.

في المقابل يحتل ضمك المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة من 11 مباراة بواقع 4 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، ويطمح الفريق بقيادة اللاعب المصري طارق حامد لتحقيق مفاجأة والعودة بالنقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة النصر وضمك

تنطلق صافرة بداية المباراة اليوم الجمعة في تمام الساعة:

في تمام الساعة 4:40 مساءً بتوقيت القاهرة

في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

التشكيل المتوقع للنصر

من المتوقع أن يدخل النصر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل

خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أنجيلو

التشكيل المتوقع لضمك

أما ضمك فمن المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: البخاري

خط الدفاع: شافعي، بدران، العنزي، صولان

خط الوسط: طارق حامد، طارق محمد، كامانو

خط الهجوم: هوساوي، نكودو، حبيب ديالو

تطلعات الفريقين

يسعى النصر إلى تحقيق الفوز لتعويض خسارته الأخيرة أمام القادسية وإرضاء جماهيره، بينما يأمل ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز مركزه في الدوري وتمنحه دفعة معنوية لبقية الموسم، وتعد المباراة فرصة لمحبي الكرة السعودية للاستمتاع بمواجهة مثيرة بين فريقين يتمتعان بأساليب لعب مختلفة وطموحات متباينة.