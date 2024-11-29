الجولة 12 .. القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك من دوري روشن السعودي

عدن – كتب محمد سعد – تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 فهي واحدة من المواجهات المرتقبة من ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، ويمكنكم متابعة أحداث المباراة كاملة بدءًا من صافرة البداية وحتى الإعلان عن النتيجة من خلال القنوات الناقلة لها، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا اليوم بالإضافة إلى موعد المباراة والتشكيل المتوقع.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وضمك

يمكن متابعة مباراة النصر وضمك بشكل مباشر عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

تردد القناة: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

موقف الفريقين في جدول الدوري السعودي

يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، حيث حقق عدة انتصارات خلال 6 مباريات وعدد الهزائم 4 مباريات أما عدد التعادلات مباراة واحدة

وبالنسبة لضمك فهو في المركز الحادي عشر وصل عدد النقاط إلى 14 نقطة وحقق انتصار في 4 مباريات وحقق هزيمة في مباراتان بينما عدد التعادلات 5 مباريات.

التشكيل المتوقع لفريق النصر

من المتوقع أن يدخل النصر مباراة اليوم بالتشكيلة الآتية:

في حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

في خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل

في خط الوسط: أنجيلو، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش

في خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لفريق ضمك

من المتوقع أن يدخل ضمك مباراة اليوم على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: البخاري

في خط الدفاع: شافعي، بدران، العنزي، صولان

في خط الوسط: طارق حامد، طارق محمد

في خط الهجوم: كامانو، هوساوي، نكودو، حبيب ديالو

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة النصر ضد ضمك اليوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر في تمام الساعة 16:40 بتوقيت القاهرة والساعة 17:40 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وستقام داخل ملعب الأول بارك

طريقة مشاهدة مباراة النصر ضد ضمك

يمكن لعشاق كرة القدم في الوطن العربي ضبط أجهزة الاستقبال لمتابعة مباراة ضمك ضد النصر عبر شبكة قنوات SSC SPORTS HD الناقلة الحصرية لبطولة دوري روشن، حيث سيتم إذاعة المباراة على قناتي: