طريقة استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف بعد الفورمات

عدن – كتب محمد سعد – يعاني العديد من مستخدمي الهواتف المحمولة من فقدان البيانات وخاصة الأرقام المخزنة في جهات الاتصال إثر إجراء عملية الفورمات أو إعادة ضبط المصنع، ورغم أن الفورمات قد يعتبر حل جيد للتخلص من المشاكل التقنية أو لتحسين أداء الهاتف إلا أنه يلقي بظلاله السلبية على البيانات المخزنة سنستعرض طرق استرجاع الأرقام المحذوفة بعد عملية الفورمات بشكل احترافي ومفصل.

استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف

توجد العديد من التطبيقات المتخصصة في استرجاع البيانات المحذوفة من الهواتف المحمولة. من بين هذه التطبيقات:

Dr.Fone: يعتبر من أشهر الأدوات لاسترجاع البيانات، يحتوي على واجهة استخدام بسيطة ويسمح للمستخدم باستعادة الأرقام المحذوفة بالإضافة إلى ملفات أخرى.

EaseUS MobiSaver: يدعم استرجاع كافة أنواع البيانات بما في ذلك الأرقام، ويتيح لك معاينة الأرقام قبل الاسترجاع.

Recuva: هو برنامج مخصص لأجهزة الكمبيوتر، لكنه يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في حالة توصيل الهاتف بالكمبيوتر.

استرجاع الأرقام باستخدام خدمة التخزين السحابي

إذا كان لديك حساب على خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو iCloud فقد تكون جهات الاتصال الخاصة بك محفوظة تلقائيا في هذه الخدمات. للتحقق من ذلك، يمكنك القيام بما يلي:

لحساب Google:

سجل الدخول إلى حسابك في Google على المتصفح.

انتقل إلى قسم جهات الاتصال وتحقق مما إذا كانت الأرقام المحذوفة موجودة.

لحساب iCloud:

افتح موقع iCloud وسجل الدخول.

تحقق من قسم جهات الاتصال لتجد الأرقام التي تم حفظها بشكل تلقائي.

استرجاع الأرقام باستخدام النسخ الاحتياطي

إذا كنت عمدت إلى إجراء نسخ احتياطي للهاتف قبل الفورمات يمكنك استعادة بياناتك بسهولة عبر النسخ الاحتياطي، تتنوع طرق النسخ الاحتياطي بين النسخ الاحتياطي المحلية (على الكمبيوتر) ونسخ iTunes أو خدمات Google.

لنظام Android: يمكن الرجوع إلى إعدادات النسخ الاحتياطي في الهاتف واستعادة البيانات من النسخة الاحتياطية المتاحة.

لنظام iOS: استخدم iTunes أو Finder لاستعادة النسخة الاحتياطية.

كيفية تجنب فقدان الأرقام

استخدام التخزين السحابي: تأكد من استخدام خدمات التخزين السحابي بشكل منتظم للنسخ الاحتياطي لجهات الاتصال، قم بتمكين المزامنة التلقائية مع حساب Google أو iCloud.

إجراء نسخ احتياطي دوري: احرص على إجراء نسخ احتياطي دوري لبيانات الهاتف بما في ذلك جهات الاتصال لتفادي فقدانها.

توخي الحذر عند إجراء الفورمات: قبل الشروع في عملية الفورمات، تأكد من أخذ نسخة احتياطية شاملة لجميع البيانات الهامة.

فقدان الأرقام المحذوفة بعد الفورمات يمكن أن يكون تجربة محبطة لكن هناك العديد من الطرق لاسترجاعها، من خلال استخدام التطبيقات المتخصصة خدمات التخزين السحابي والنسخ الاحتياطي يمكن للمستخدمين استعادة بياناتهم بسهولة، كما أن اتخاذ الاحتياطات اللازمة يمكن أن يساعد في تجنب فقدان البيانات في المستقبل، تذكر دائما أن التغافل عن خطوات النسخ الاحتياطي قد يحتاج إلى تفكير مزدوج عند القيام بأي عملية قد تؤدي إلى فقدان البيانات.