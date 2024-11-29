شكرا لاهتمامكم بخبر عن حجز تذاكر مترو الرياض عبر تطبيق درب وأسعار التذاكر العادية والدرجة الأولي 2024 – 2025 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعتبر مشروع مترو الرياض من أكبر أنظامة النقل العام في العاصمة السعودية، كما ويعد من أكبر مشروع مترو في العالم ينفذ دفعة واحدة، ويغطي مترو الرياض 6 خطوط رئيسية تربط بين مختلف أحياء المدينة، وتضم شبكة المترو 85 محطة في مختلف مناطق مدينة الرياض، وأطلقت المملكة التشغيل التجريبي لمترو الرياض بشكل جزئي يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، على أن يكتمل تشغيل جميع مسارات مترو الرياض في يناير القادم.

خطوات شراء تذاكر مترو الرياض عبر تطبيق درب

يمكن من تطبيق “درب” شراء التذاكر بشكل إلكتروني وتحديد المسار المطلوب، وفيما يلي خطوات شراء التذاكر عبر التطبيق.

الخطوة الأولى قم بتنزيل تطبيق “درب” من متاجر التطبيقات مثل Google Play أو App Store.

الخطوة الثانية قم بفتح التطبيق وقم بإنشاء حساب جديد باستخدام بريدك الإلكتروني ورقم الجوال.

الخطوة الثالثة حدد مسارك والوجهة المطلوبة على خريطة مترو الرياض المتوفرة داخل التطبيق.

الخطوة الرابعة اختر نوع التذكرة (ذهاب فقط، أو ذهاب وعودة)، ثم أدخل بيانات الدفع.

الخطوة الخامسة بعد إتمام عملية الشراء، ستظهر التذكرة الإلكترونية في التطبيق، والتي يمكن مسحها عند بوابات الدخول إلى المترو.

أسعار تذاكر مترو الرياض الدرجة العادية 2024 – 2025

جاءت قائمة أسعار مترو الرياض وفق ما تم الإعلان عنه من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، للدرجة العادية على النحو التالي.

سعر تذكرة مترو الرياض لمدة ساعتين: 4 ريال سعودي.

سعر تذكرة مترو الرياض لمدة 3 أيام: 20 ريال سعودي.

سعر تذكرة مترو الرياض لمدة 7 أيام: 40 ريال سعودي.

سعر تذكرة مترو الرياض لمدة 30 يوم: 140 ريال سعودي.

الأطفال دون سن الـ 6 سنوات يكون دخولهم إلى مترو الرياض مجانًا.

أسعار تذاكر مترو الرياض الدرجة الأولى 2024 – 2025

بينما جاءت قائمة أسعار مترو الرياض وفق ما تم الإعلان عنه من الهيئة الملكية لمدينة الرياض، للدرجة العادية على النحو التالي.