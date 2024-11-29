استخراج شهادة الميلاد لحديثي الولادة من منصة ابشر وما هي الأوراق المطلوبة

عدن – كتب محمد سعد – كيف استخرج شهادة ميلاد لحديثي الولادة من منصة ابشر تعد من أحد الركائز الهامة لدى المواطنين داخل المملكة السعودية نظرا لأهمية الخدمات التي تقدمها منصة ابشر في العديد من الخدمات والمجالات المختلفة ومن أحد الأهداف لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لاستخراج شهاده ميلاد حديثي الولادة عبر منصة ابشر كما أكدت الأحوال المدنية في المملكة على طريقة استخراجها من منصة ابشر بشكل أسهل واسرع دون الذهاب إلى أحد المكاتب الحكومية لتسجيل المولود حيث ان المنصة تابعة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية من خلال هذا المقال سوف نتعرف على أهم الأوراق الرسمية المطلوبة لاستخراج الشهادة علما بإن منصة ابشر توفر خدمة توصيل أي أوراق ومستندات إلى المنازل من خلال العنوان المسجل عبر المنصة.

استخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة عبر منصة ابشر

لمن يرغب في استخراج شهادة ميلاد حديث ألولادة عبر منصة مدرستي يجب عليه اتباع الخطوات التالية بشكل إلكتروني:

الذهاب إلى منصة ابشر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. الانتقال إلى خدمات الأحوال المدنية. عليك تحديد الخدمة التى ترغب بها وهي خدمة تسجيل المواليد. قم بالاطلاع على الشروط والمتطلبات والموافقة عليها. الضغط على الزر التالي ثم ادخل البيانات المطلوبة الخاصة بالطفل. مراعاة التأكد من صحة البيانات المدخلة. قم بكتابة عنوان محدد من خلاله يتم استلام شهادة ميلاد الطفل. ثم الضغط على زر التالي عليك دفع كافة رسوم التسجيل عبر منصة ابشر سوف يتم النظر لمعالجة طلبك فورا.

شروط استخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة عبر منصة ابشر

الجدير بالذكر يتم تسجيل واستخراج شهادة ميلاد حديثي الولادة عبر منصة ابشر لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين كما أن هذه المنصة تابعة لحكومة المملكة ومن خلالها يتجنب المواطن دفع رسوم تأخير التسجيل لكي تتم عملية التسجيل ولكن يجب مراعاة بعض الشروط التي يجب توافرها وهي:-