في شوط مثير .. نتيجة الشوط الأول لمباراة النصر السعودي وضمك في دوري روشن

عدن – كتب محمد سعد – تقدم النصر السعودي على نظيره ضمك مساء اليوم الجمعه في المباراة المرتقبة على ستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر في دوري روشن السعودي وشهد الشوط الأول استحواذ العالمي العديد من الهجمهات التي هددت مرمي ضمك .

تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة ضمك في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: جابرييل، رونالدو، ساديو ماني

ترتيب النصر السعودي في دوري روشن السعودي

دخل مباراة النصر السعودي بهدف تحقيق الثلاث نقاط ويمتلك عدد من النقاط 25 نقاط في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

متي بدأت مباراة النصر و ضمك في الجولة الثانية عشر بالدوري السعودي

بدأت مباراة النصر و ضمك مساء اليوم الثلاثاء الموافق29 من شهر نوفمبر2024، في تمام الساعه 4.40 مساءًا بتوقيت القاهرة ، و 5.40 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والسادسة وأربعين دقيقة.

وحصل النصر السعودي على ركلة جزاء في أحداث المباراة عند الدقيقة 13 من عمر المباراة.

وسدد الكرة كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي في شباك ضمك عند الدقيقة 16 من عمر المباراة ونفذ الكرة على يسار الحارس.

وحصل ساديو ماني على البطاقة الصفراء من عمر المباراة عند الدقيقة 26 من عمر المباراة.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم النصر على ضمك بهدف دون رد.