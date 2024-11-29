نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدبابة السنغالية .. مباراة النصر وضمك اليوم في دوري روشن السعودي 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – نستعرض لكم في هذا المقال تفاصيل مباراة النصر وضمك اليوم، في إطار الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي الفريقان اليوم الجمعة 29 نوفمبر 2024 على ملعب “الأول بارك”، وتعتبر هذه المباراة فرصة لفريق النصر لاستعادة مستواه ومواصلة المنافسة على قمة جدول الدوري السعودي، خاصة بعد الأداء المميز الذي يظهره الفريق تحت قيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

مباراة النصر وضمك اليوم

ستبدأ المباراة في دوري روشن السعودي في تمام الساعة 5:40 مساءً بتوقيت السعودية (4:40 مساءً بتوقيت مصر)، وسيتم بث المباراة مباشرة عبر شبكة قنوات SSC السعودية، التي تملك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري، على أن يكون المعلق الرياضي أحمد النفيسة.

التشكيل الأساسية لفريق النصر

يدخل فريق النصر المباراة بتشكيلة قوية تعكس عزمه على تحقيق الفوز والسيطرة على مجريات اللقاء، ومن المتوقع أن يتكون التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، علي لاجامي، نواف بوشل.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري، أوتافيو، بروزوفيتش.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أنجيلو.

التشكيل الأساسية لفريق ضمك اليوم

يطمح فريق ضمك في إحداث مفاجأة أمام خصمه القوي من خلال خطة تكتيكية متوازنة تركز على الهجمات المرتدة، ومن المتوقع أن يدخل المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: البخاري. في خط الدفاع: شافعي، بدران، العنزي، صولان. في خط الوسط: طارق حامد، طارق محمد. في الهجوم: كامانو، هوساوي، نكودو، حبيب ديالو.

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لكلا الفريقين، حيث يسعى النصر لتعزيز مركزه في القمة ومواصلة تقديم عروضه القوية لزيادة الضغط على منافسيه، بينما يأمل ضمك في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على كرامته أمام جماهيره.

ترتيب النصر في الدوري السعودي 2024

في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2025، يتواجد فريق النصر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة بعد أن خاض 11 مباراة، حقق الفريق 6 انتصارات، و4 تعادلات، بينما تعرض لخسارة واحدة، وسجل 22 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف، من جهة أخرى، يحتل فريق ضمك المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة بعد لعب 11 مباراة، فاز في 4 منها، وتعادل في مباراتين، وخرج مهزوماً في 5 مباريات، مسجلاً 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 19 هدفاً.

استعدادات الفريقين للمباراة

يدخل فريق النصر هذه المباراة بعزم واضح على تحقيق الفوز، حيث أن النقاط الثلاث ستكون حاسمة في تحسين مركزه في جدول الدوري، مما يعزز من فرصه في الاستمرار بالمنافسة على اللقب الغائب، ويحاول تعويض إخفاقات المواسم السابقة، إضافة إلى ذلك، سيخوض المباراة على أرضه وأمام جماهيره، مما يجعل من تحقيق الانتصار ضرورة لا غنى عنها.