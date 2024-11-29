امتلك سيارة تويوتا كورولا 2018 مستعملة بسعر اقل من 30000 ألف بامكانيات ممتازة لعشاق الأداء والموثوقية

عدن – كتب محمد سعد – تعتبر تويوتا كورولا 2018 واحدة من أكثر السيارات شعبية في السوق السعودي حيث تتمتع بسمعة واسعة في مجال الأداء المتميز والموثوقية العالية، تعتبر كورولا 2018 من بين السيارات التي تجمع بين الكفاءة الاقتصادية في استهلاك الوقود، التصميم العصري، والتقنيات الحديثة التي تجعلها خيار مثالي للكثير من المستخدمين في السعودية، في هذا المقال سنتناول مزايا سيارة تويوتا كورولا 2018 المستعملة في السعودية، كما سنتعرف على الأسعار وأسباب استحواذها على اهتمام المشترين.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

تعد تويوتا كورولا 2018 المستعملة في السعودية خيار جيد للعديد من المشترين نظرا لأسعارها المعقولة مقارنة بمنافسيها في نفس الفئة، تتفاوت أسعار كورولا 2018 المستعملة حسب الحالة العامة للسيارة وعدد الكيلومترات المقطوعة، حيث يمكن أن تبدأ الأسعار من حوالي 29000 ريال سعودي وتصل إلى 55,000 ريال أو أكثر للنسخ ذات المواصفات الأعلى أو التي تتمتع بحالة ممتازة.

سيارات مستعملة بالسعودية بداية 40 ألف ريال

تويوتا كورولا 2018 المستعملة في السعودية تعتبر خيار جيد لمن يبحث عن سيارة عملية، اقتصادية وآمنة مع تاريخ طويل من الموثوقية، تصميم عصري ومزايا متقدمة، تظل كورولا 2018 واحدة من أفضل السيارات التي يمكن اقتناؤها في السوق السعودي، إذا كنت تبحث عن سيارة تقدم قيمة كبيرة مقابل المال، فإن كورولا 2018 ستكون بلا شك خيار يستحق التفكير.

التصميم الخارجي والداخلي للسيارة تويوتا كورولا 2018

تتميز تويوتا كورولا 2018 بتصميم عصري وجذاب من الخارج، حصلت السيارة على تحديثات واضحة في الهيكل، حيث أعيد تصميم الواجهة الأمامية لتصبح أكثر شراسة مع شبك أمامي عريض وأضواء LED مميزة، كما أن الخطوط الانسيابية في التصميم تعطي السيارة طابع رياضي، مما يجعلها جذابة خاصة في المدن الكبرى.

أما من الداخل فإن تويوتا كورولا 2018 تأتي بمقصورة واسعة ومريحة، مع لمسات من المواد عالية الجودة التي تعكس الاهتمام الكبير بتفاصيل تصميم المقصورة، تحتوي السيارة على شاشة لمس كبيرة تدعم نظام الترفيه والملاحة، إضافة إلى توفر تقنيات حديثة مثل بلوتوث، ومدخل USB، وموصلات Apple CarPlay وAndroid Auto.

مواصفات السياره تويوتا كورولا 2018

تتمتع تويوتا كورولا 2018 بمحرك 1.6 لتر 4 سلندر، والذي يقدم توازن رائع بين الأداء واستهلاك الوقود.

المحرك قادر على إنتاج حوالي 120 حصان، مما يجعل القيادة مريحة سواء داخل المدينة أو على الطرق السريعة.

من جهة أخرى، تمتاز السيارة بنظام تعليق متطور يوفر راحة أكبر في القيادة، بالإضافة إلى استقرار ممتاز أثناء المناورات وتقدم كورولا 2018 خيار للنظام الهجين في بعض الأسواق.

ولكن النسخة الأكثر شيوع في السوق السعودي تأتي مع المحرك التقليدي الذي يركز على توفير الوقود بشكل فعال، ما يجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن سيارة اقتصادية.

تويوتا كورولا 2018 ليست مجرد سيارة جميلة في تصميمها، بل تقدم مجموعة من الميزات التقنية والأمان التي تجعلها خيار ممتاز.

تشمل التقنيات الأساسية في السيارة شاشة معلومات متعددة الوظائف، ونظام صوت عالي الجودة، وأدوات مساعدة للسائق مثل كاميرا خلفية.

ورادار للكشف عن النقاط العمياء، بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات.

أما بالنسبة للأمان، فتأتي كورولا 2018 مزودة بمجموعة من الميزات مثل الوسائد الهوائية المتعددة، وأنظمة منع انزلاق العجلات (ABS).

نظام توزيع قوة المكابح الإلكتروني (EBD)، مما يوفر حماية ممتازة للسائق والركاب في مختلف الظروف.

تتمتع تويوتا بسمعة ممتازة فيما يخص الاعتمادية وطول العمر، ما يجعل كورولا خيار جيد لمن يبحث عن سيارة تدوم طويل دون الحاجة لصيانة مكلفة.

مميزات وعيوب السياره كورولا 2018

كورولا 2018 معروفة بكونها سيارة موفرة للوقود، ما يساهم في تقليل التكاليف الشهرية لصاحبها، تويوتا في السعودية تقدم شبكة كبيرة من مراكز الصيانة المعتمدة، مما يسهل على أصحاب كورولا الحصول على خدمات الصيانة بسهولة وبتكلفة معقولة:

اقتصادية في استهلاك الوقود.

أداء جيد مع محرك 1.6 لتر.

تصميم عصري وراحة داخلية ممتازة.

تقنيات أمان متقدمة.

قيمة إعادة بيع مرتفعة.

تعد تويوتا كورولا، مثل معظم سيارات تويوتا الأخرى، تحافظ على قيمتها بشكل جيد، مما يجعلها خيار جذاب عند التفكير في إعادة البيع.

قد تكون بعض نسخ كورولا 2018 تفتقر إلى بعض الميزات المتقدمة في المنافسين مثل أنظمة القيادة الذاتية المتطورة.

قد تكون تجربة القيادة أقل رياضية مقارنة ببعض السيارات الأخرى في نفس الفئة.

سعر ومواصفات السيارة تويوتا كورولا مستعمل بالسعودية 2017

سعر سيارة تويوتا كورولا 2017 مستعملة في السعودية يعتمد على حالة السيارة، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، ومستوى الصيانة، وطرازها (ستاندرد، نص فل، فل كامل)، إليك فكرة عامة عن السعر والمواصفات:

تتراوح الأسعار في العادة بين 40,000 إلى 60,000 ريال سعودي.

بينما السيارات ذات المواصفات الأعلى أو الحالة الممتازة قد يصل سعرها إلى أكثر من 65,000 ريال.

المواصفات العامة لتويوتا كورولا 2017

سعة المحرك 1.6 لتر (4 سلندر) أو 2.0 لتر في بعض الفئات.

قوة حوالي 121 إلى 143 حصان (بحسب الطراز).

ناقل الحركة أوتوماتيكي (CVT) أو يدوي في بعض الفئات.

شاشة معلومات (في بعض الفئات).

مكيف هواء يدوي أو أوتوماتيكي.

نظام صوتي بأربع أو ست سماعات.

وسائد هوائية أمامية.

نظام مانع انغلاق المكابح (ABS).

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة (EBD).

حساسات خلفية.

كاميرا خلفية.

جنوط ألمنيوم.

إذا كنت تفكر في شراء كورولا 2017، تأكد من فحص السيارة عند مختص للتأكد من خلوها من المشاكل التقنية أو الحوادث، وتحقق من تقرير “موجز” أو “كارفاكس” إذا كانت مستوردة.

مواصفات سيارة تويوتا ياريس 2018 وسعرها المستعملة في السعودية

تعد سيارة تويوتا ياريس 2018 واحدة من السيارات الاقتصادية المدمجة التي حظيت بشعبية واسعة في السوق السعودي، نظرا لموثوقيتها، وكفاءتها في استهلاك الوقود، وتكلفتها المناسبة سواء عند الشراء أو الاستخدام.

سعر تويوتا ياريس 2018 مستعملة في السعودية

يختلف سعر السيارة المستعملة حسب حالتها، وعدد الكيلومترات المقطوعة، والفئة التي تنتمي إليها بشكل عام:

يبدأ السعر من 35,000 ريال سعودي للفئات الأقل تجهيزًا وحالة متوسطة.

كما يصل إلى 50,000 ريال سعودي أو أكثر للفئات الأعلى تجهيز وحالة ممتازة.

المواصفات الفنية لتويوتا ياريس 2018

إذا كنت تبحث عن سيارة عملية بأسعار تنافسية، فإن تويوتا ياريس 2018 المستعملة تستحق النظر، خاصة في حال كانت بحالة جيدة وتم صيانتها بانتظام:

توفر تويوتا ياريس 2018 تصميم عصري وأنيق يناسب شريحة واسعة من المستخدمين، مع خطوط ديناميكية وجاذبة.

تأتي بإضاءة هالوجين أمامية وخلفية، مع مصابيح ضباب في بعض الفئات.

كما أن متوفرة بقياس 15 بوصة أو 16 بوصة حسب الفئة.

المحرك والأداء تويوتا ياريس 2018

تعد تويوتا ياريس 2018 خيار مميز لأولئك الباحثين عن سيارة اقتصادية وموثوقة للاستخدام اليومي داخل المدن، كما أنها مناسبة للشباب أو العائلات الصغيرة بفضل سعرها المعقول وكفاءتها في استهلاك الوقود، وتتميز تويوتا ياريس 2018 بمحركات صغيرة تناسب الاستخدام اليومي:

نوع المحرك: 4 أسطوانات.

السعة: 1.3 لتر أو 1.5 لتر.

القوة الحصانية: بين 98 إلى 107 حصان حسب المحرك.

عزم الدوران: 123 نيوتن متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي CVT سلس في التبديل، يوفر كفاءة في استهلاك الوقود.

كفاءة استهلاك الوقود حوالي 20-21 كم/لتر، مما يجعلها خيار اقتصادي للغاية.

التصميم الداخلي بمقاعد قماش عالي الجودة مع مساحة جيدة للركاب في الأمام والخلف.

شاشة معلومات بقياس 7 بوصات (حسب الفئة).

نظام صوتي بـ 4-6 مكبرات صوت.

تحكم يدوي أو أوتوماتيكي في التكييف حسب الفئة.

مساحات تخزين متعددة تلبي احتياجات العائلة.

أنظمة الأمان في السيارة

مزودة بأنظمة أمان قياسية.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS).

توزيع قوة الفرامل إلكتروني (EBD).

وسائد هوائية أمامية.

نظام تثبيت السرعة في بعض الفئات.

كفاءة استهلاك الوقود العالية.

تكاليف صيانة منخفضة وسهولة توافر قطع الغيار.

تصميم داخلي عملي ومريح.

أداء مناسب للقيادة داخل المدن.

ضعف الأداء عند التحميل الزائد أو على الطرق الوعرة.

بعض الموديلات تفتقر لتجهيزات متقدمة مثل كاميرا خلفية.

العزل الصوتي ضعيف نسبي عند السرعات العالية.

مواصفات وسعر تويوتا سوبرا 2019 بالسعودية

تويوتا سوبرا 2019 تعد واحدة من أبرز السيارات الرياضية التي أطلقتها تويوتا، وتجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق، فيما يلي مواصفات وسعر تويوتا سوبرا 2019 في السعودية:

أنظمة الأمان للسيارة تويوتا سوبرا 2019

نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS).

نظام التحكم بالثبات (VSC).

نظام مراقبة النقاط العمياء.

وسائد هوائية متعددة.

السعر في السعودية تويوتا سوبرا 2019

يتراوح سعر تويوتا سوبرا 2019 في السعودية بين 230,000 إلى 270,000 ريال سعودي، ويختلف السعر حسب الفئة والمواصفات المضافة وحالة السوق.