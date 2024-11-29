نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على سيارة هيونداي سوناتا 2016 مستعملة بسعر 24000 ألف مفحوصة وخالصة الأوراق في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعد هيونداي سوناتا 2016 واحدة من أكثر السيارات السيدان شعبية في السوق السعودية، تجمع هذه السيارة بين التصميم العصري، الأداء الموثوق، والسعر المناسب، مما يجعلها خيار مميز للراغبين في شراء سيارة مستعملة بأسعار معقولة، في هذا المقال سنعرض أهم مواصفات هيونداي سوناتا 2016 المستعملة والأسعار المتوقعة في السوق السعودية، فمن خلال تلك السطور التالية سنوضح لكم أسعار تقريبية للسيارة هيونداي سوناتا موديل 2016 مع الأمكانيات الداخلية والخارجية للسيارة.

هيونداي سوناتا 2016 مستعملة تقدم مزيج رائع من الراحة، الأداء، والتقنيات الحديثة بسعر تنافسي في السوق السعودي، إذا كنت تبحث عن سيارة موثوقة تلبي احتياجاتك اليومية وتوفر قيمة ممتازة مقابل المال، فإنها تستحق بالتأكيد النظر فيها، تأكد دائما من الالتزام بالنصائح للحصول على أفضل سيارة.

المواصفات الفنية لهيونداي سوناتا 2016

المحرك والأداء تتميز السيارة بمحرك اقتصادي يعزز الأداء، إلى جانب مقصورة داخلية رحبة ومزودة بأحدث وسائل الراحة والسلامة، بما في ذلك نظام ترفيهي متطور وأنظمة مساعدة السائق، بفضل هذه الميزات تظهر هيونداي سوناتا 2016 التزام العلامة التجارية بتقديم قيمة استثنائية وجودة عالية في فئتها:

محرك 4 سلندر بسعة 2.4 لتر بقوة 185 حصان.

محرك 4 سلندر بسعة 2.0 لتر بشاحن توربيني يولد قوة تصل إلى 245 حصان.

ناقل أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع وضعيات قيادة متعددة.

كما يتميز بكفاءة ممتازة، حيث يبلغ متوسط استهلاك الوقود حوالي 13.5 كم/لتر، مما يجعله خيار اقتصادي للعائلات.

التصميم الخارجي للسيارة هيونداي سوناتا 2016

تعد هيونداي سوناتا 2016 واحدة من أبرز السيارات السيدان متوسطة الحجم التي تمزج بين الأناقة، الأداء، والتكنولوجيا المتقدمة بتصميمها العصري وانسيابيتها الجذابة، تقدم سوناتا 2016 تجربة قيادة مريحة ومميزة، ما يجعلها خيار مميز للعائلات والأفراد الباحثين عن الراحة والموثوقية:

تصميم عصري ديناميكي يتميز بشبك أمامي كبير ومصابيح LED أمامية وخلفية. خيارات جنوط مقاس 16 إلى 18 بوصة. مقاعد مريحة بتنجيد قماشي أو جلدي حسب الفئة. شاشة لمس مقاس 5-8 بوصات مزودة بنظام ملاحة، ودعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto. مساحة رحبة للركاب في الأمام والخلف مع صندوق أمتعة كبير بحجم 462 لتر. أنظمة الأمان وسائد هوائية متعددة. أنظمة مكابح مانعة للانغلاق (ABS) وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD). أنظمة مراقبة النقطة العمياء وتنبيه مغادرة المسار في الفئات الأعلى.

الأسعار المتوقعة في السعودية

تختلف أسعار هيونداي سوناتا 2016 المستعملة بناء على عدة عوامل مثل الحالة العامة للسيارة، عدد الكيلومترات المقطوعة، وتاريخ الصيانة. وفيما يلي متوسط الأسعار للفئات الأساسية:

تتراوح بين 24000 إلى 55,000 ريال سعودي.

الفئات المتوسطة مزودة بمزايا إضافية ففد تتراوح بين 24000 إلى 65,000 ريال سعودي.

الفئات الأعلى توربو أو مزودة بتقنيات متقدمة فقد تصل الأسعار إلى 70,000 ريال سعودي أو أكثر.

مواصفات السياره تويوتا ياريس

محرك 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 103 أحصنة وعزم دوران 136 نيوتن-متر.

ناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات بنظام دفع خلفي.

استهلاك الوقود اقتصادي، حيث يبلغ حوالي 16 كم/لتر، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي.

نظام تعليق متوازن يوفر قيادة مريحة ومستقرة على الطرق الوعرة والممهدة.

أنظمة الأمان مجهزة بوسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية الركاب.

نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ونظام توزيع قوة الفرامل إلكتروني (EBD).

نظام التحكم في الثبات (VSC) ونظام مساعدة صعود المرتفعات (HAC).

كاميرا خلفية وحساسات لمساعدة السائق أثناء الركن.

مواصفات سيارة هيونداي إلنترا 2018 المستعملة وسعرها في السعودية

تعد هيونداي إلنترا 2018 واحدة من السيارات السيدان المدمجة الأكثر شعبية في السوق السعودي بفضل مزيجها المتوازن بين التصميم العصري، الأداء الجيد، والكفاءة العالية في استهلاك الوقود تمثل هذه السيارة خيار مثالي للأفراد والعائلات الصغيرة الذين يبحثون عن سيارة موثوقة وبأسعار معقولة.

سعر هيونداي إلنترا 2018 المستعملة في السعودية

تختلف أسعار هيونداي إلنترا 2018 المستعملة في السعودية بناء على الحالة العامة للسيارة، وعدد الكيلومترات المقطوعة، ومستوى التجهيز، ولكن يمكن تقدير الأسعار على النحو التالي:

النطاق السعري يتراوح بين 40,000 إلى 55,000 ريال سعودي.

السيارات ذات المواصفات الأعلى أو بحالة ممتازة قد تصل إلى 60,000 ريال سعودي.

التصميم الخارجي هيونداي إلنترا 2018

تتميز هيونداي إلنترا 2018 بتصميم أنيق ورياضي يجمع بين الانسيابية والعصرية، يشمل التصميم الخارجي:

شبك أمامي عريض مطلي بالكروم يعزز من الطابع الجريء. مصابيح أمامية حادة بتقنية LED أو هالوجين حسب الفئة. مصابيح خلفية مميزة وتصميم ديناميكي لتحسين الانسيابية الهوائية. جنوط معدنية بقياسات تبدأ من 15 إلى 17 بوصة.

السلامة والأمان للسيارة هيونداي إلنترا 2018

هيونداي إلنترا 2018 المستعملة تعتبر خيار ممتاز لمن يبحث عن سيارة موثوقة تجمع بين التصميم الجذاب، الأداء الاقتصادي، والتكلفة المناسبة، بفضل تكاليف الصيانة المنخفضة وانتشار قطع الغيار، تحظى هذه السيارة بشعبية واسعة في السوق السعودي، حصلت إلنترا 2018 على تقييمات جيدة في اختبارات السلامة، وتشمل مزايا الأمان:

نظام المكابح المانعة للانزلاق (ABS). توزيع إلكتروني لقوة المكابح (EBD). وسائد هوائية أمامية وجانبية. نظام الثبات الإلكتروني (ESC). كاميرا خلفية وأجهزة استشعار للمساعدة في الركن.

المقصورة الداخلية

توفر إلنترا 2018 مقصورة مريحة ومتقنة التصميم، مع استخدام مواد ذات جودة جيدة ومزايا حديثة تشمل: